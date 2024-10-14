Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti

Kraliyet Ailesi, İngiltere'nin köle ticaretindeki rolü nedeniyle 200 milyar sterlinlik kölelik tazminatı ödeme talebiyle karşı karşıya. 15 Karayip hükümetinden oluşan bir grup, oybirliğiyle kölelik tazminatını 21 Ekim'de yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinde masaya yatırmayı kabul etti.

Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 1

İngiltere Kralı Charles ve Başbakan Sir Keir Starmer, bu ayın sonlarında yapılacak Milletler Topluluğu zirvesinde, İngiltere'nin köle ticaretindeki rolü nedeniyle 200 milyar sterlinlik tazminat ödemesi talebiyle karşı karşıya kalacak.

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Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 2

15 Karayip hükümetinden oluşan bir grup, 21 Ekim'de Samoa'da düzenlenen Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısında kölelik tazminatı konusunu oy birliğiyle ele almaya karar verdi.

Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 3

Barbados Başbakanı Mia Mottley'in Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada, kölelik ve sömürgecilik için tazminat ödenmesinin yeni bir "küresel sıfırlama"nın parçası olması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 4

Mottley, Karayip ülkelerinden gelen taleplere öncülük ediyor ve bu ayın başlarında 56 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek toplantı öncesinde Başbakan Starmer, ile bir araya gelmişti.

Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 5

İngiliz Kraliyeti'nin 14 ülkede köleliğe karışmasının olası tazminat faturasına ilişkin tahminler 206 milyar sterlinden 19 trilyon sterlin arasında değişiyor.

Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 6

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU NEDİR?

İngiliz Milletler Topluluğu , Birleşik Krallık ve eski bağımlılıklarından bazılarını kapsayan, dostluk ve pratik işbirliği bağlarını sürdürmeyi seçen ve İngiliz monarşisini birliklerinin sembolik başkanı olarak kabul eden egemen devletlerin özgür birliğidir .

ÜYE DEVLETLER

Birleşik Krallık (1931), Kanada (1931), Avustralya (1931), Yeni Zelanda (1931), Güney Afrika (1931'de girdi, 1961'de ayrıldı; 1994'te tekrar katıldı), Hindistan (1947), Pakistan (1947'de girdi, 1972'de ayrıldı; 1989'da tekrar katıldı), Sri Lanka (1948), Gana (1957), Malezya (1957), Nijerya (1960), Kıbrıs (1961),
Sierra Leone (1961), Tanzanya (1961), Jamaika (1962), Trinidad ve Tobago (1962), Uganda (1962),
Kenya (1963), Malawi (1964), Malta (1964), Zambiya (1964), Gambiya (1965'te girdi, 2013'te ayrıldı; 2018'de tekrar katıldı), Singapur (1965), Guyana(1966), Botsvana (1966), Lesoto (1966), Barbados (1966), Mauritius (1968), Nauru (1968'te özel üye olarak katıldı; 1999'dan beri tam üye), Swaziland (1968), Tonga (1970), Samoa (1970), Fiji (1970'de girdi, 1987'de ayrıldı; 1997'de tekrar katıldı),
Bangladeş (1972), Bahamalar (1973), Grenada (1974), Papua Yeni Gine (1975), Seyşeller (1976),
Solomon Adaları (1978), Tuvalu (1978 özel üye olarak katıldı; 2000'den beri tam üye), Dominika (1978),
Kiribati (1979), Saint Lucia (1979), Saint Vincent ve Grenadinler (1979'de özel üye olarak katıldı; 1985'ten beri tam üye), Vanuatu (1980), Belize (1981), Antigua ve Barbuda (1981), Maldivler (1982'de özel üye olarak katıldı; 1985'te tam üye oldu; 2016'da ayrıldı; 2020'de tekrar katıldı), Saint Kitts ve Nevis (1983), Brunei (1984), Namibya (1990), Kamerun (1995), Mozambik (1995), Ruanda (2009), Gabon (2022), Togo (2022)

Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti - 7
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