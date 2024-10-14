Kraliyet'e 200 milyar sterlinlik tazminat şoku: 15 ülke oybirliğiyle kabul etti

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU NEDİR?

İngiliz Milletler Topluluğu , Birleşik Krallık ve eski bağımlılıklarından bazılarını kapsayan, dostluk ve pratik işbirliği bağlarını sürdürmeyi seçen ve İngiliz monarşisini birliklerinin sembolik başkanı olarak kabul eden egemen devletlerin özgür birliğidir .



ÜYE DEVLETLER



Birleşik Krallık (1931), Kanada (1931), Avustralya (1931), Yeni Zelanda (1931), Güney Afrika (1931'de girdi, 1961'de ayrıldı; 1994'te tekrar katıldı), Hindistan (1947), Pakistan (1947'de girdi, 1972'de ayrıldı; 1989'da tekrar katıldı), Sri Lanka (1948), Gana (1957), Malezya (1957), Nijerya (1960), Kıbrıs (1961),

Sierra Leone (1961), Tanzanya (1961), Jamaika (1962), Trinidad ve Tobago (1962), Uganda (1962),

Kenya (1963), Malawi (1964), Malta (1964), Zambiya (1964), Gambiya (1965'te girdi, 2013'te ayrıldı; 2018'de tekrar katıldı), Singapur (1965), Guyana(1966), Botsvana (1966), Lesoto (1966), Barbados (1966), Mauritius (1968), Nauru (1968'te özel üye olarak katıldı; 1999'dan beri tam üye), Swaziland (1968), Tonga (1970), Samoa (1970), Fiji (1970'de girdi, 1987'de ayrıldı; 1997'de tekrar katıldı),

Bangladeş (1972), Bahamalar (1973), Grenada (1974), Papua Yeni Gine (1975), Seyşeller (1976),

Solomon Adaları (1978), Tuvalu (1978 özel üye olarak katıldı; 2000'den beri tam üye), Dominika (1978),

Kiribati (1979), Saint Lucia (1979), Saint Vincent ve Grenadinler (1979'de özel üye olarak katıldı; 1985'ten beri tam üye), Vanuatu (1980), Belize (1981), Antigua ve Barbuda (1981), Maldivler (1982'de özel üye olarak katıldı; 1985'te tam üye oldu; 2016'da ayrıldı; 2020'de tekrar katıldı), Saint Kitts ve Nevis (1983), Brunei (1984), Namibya (1990), Kamerun (1995), Mozambik (1995), Ruanda (2009), Gabon (2022), Togo (2022)