Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir krematoryumda bulunan mumyalanmış cesetlerin sayısı 381’e yükseldi. Ailelere yakınlarının küllerinin değil, “başka maddelerin” verildiği ortaya çıktı.
Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde özel işletilen bir krematoryumda, 321 mumyalanmış ceset daha bulunduğu açıklandı. Dün basına yansıyan haberlerde, 60 cesedin tespit edildiği ifade edilmişti. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ise ölen yakınlarının küllerinin değil “başka maddelerin verildiği” ortaya çıktı.