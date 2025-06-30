Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir krematoryumda bulunan mumyalanmış cesetlerin sayısı 381’e yükseldi. Ailelere yakınlarının küllerinin değil, “başka maddelerin” verildiği ortaya çıktı.

Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş - 1

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde özel işletilen bir krematoryumda, 321 mumyalanmış ceset daha bulunduğu açıklandı. Dün basına yansıyan haberlerde, 60 cesedin tespit edildiği ifade edilmişti. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ise ölen yakınlarının küllerinin değil “başka maddelerin verildiği” ortaya çıktı.

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Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş - 2

SEBEP "İHMAL" Mİ?

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan yerel savcılık, kuzeydeki kentte bulunan özel krematoryumda yığılı halde 381 ceset bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, bu durum “ihmale” bağlandı. 

Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş - 3

"KREMASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULMAMIŞLAR"

AFP haber ajansına konuşan Chihuahua Eyalet Savcılık Sözcüsü Eloy Garcia, “İlk olarak kremasyon (yakma) işlemine tabi tutulmamış bir şekilde krematoryumda usulsüz bir şekilde tutulan 381 ceset bulunuyor” ifadelerini kullandı. 

Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş - 4

BAZI CESETLER 2 YIL KADAR ESKİ

Garcia’nın açıklamasına göre, cesetler, görünürde hiçbir düzen olmadan binanın çeşitli odalarına “yığınlar” halinde konulmuştu. Garcia, cansız bedenlerin “öylece gelişigüzel bir şekilde birbirinin üzerine yere atıldığı” bilgisini verdi. Tüm cesetlerin mumyalanmış olduğu ifade edilirken, yetkililer bazı insan kalıntılarının 2 yıl kadar eski olabileceğini değerlendiriyor. 

Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş - 5

AİLELERE "BAŞKA MADDELER" VERİLMİŞ

Savcılık Sözcüsü Garcia, ölenlerin yakınlarına kül yerine “başka maddeler” verildiğini belirtti. Yaşanan olayın krematoryum sahiplerinin “dikkatsizlik ve sorumsuzluğu” olduğunu iddia eden Garcia, bu tür işletmelerin “günlük kremasyon kapasitelerinin ne olduğunu bildiğini” söyledi, “İşleyebileceğinizden daha fazlasını alamazsınız” diye konuştu. 

Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş - 6

YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ TESLİM OLDU

Krematoryumun yöneticilerinden biri, savcılığa giderek teslim oldu. Yetkililer, cansız bedenlerin şiddet olaylarının kurbanlarına ait olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. 

Yerel basında yer alan haberlerde, Juarez kentinde bulunan ve krematoryum olarak kullanıldığı belirtilen binada, yerel halkın kötü kokular nedeniyle yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtilmişti. Polis, ilk olarak inceleme yaptığı bir odada mumyalanmış halde 60 ceset bulmuştu.

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