Krematoryumda mumyalanmış 381 ceset bulundu: Ailelere verilen, kül değilmiş

YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ TESLİM OLDU

Krematoryumun yöneticilerinden biri, savcılığa giderek teslim oldu. Yetkililer, cansız bedenlerin şiddet olaylarının kurbanlarına ait olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Juarez kentinde bulunan ve krematoryum olarak kullanıldığı belirtilen binada, yerel halkın kötü kokular nedeniyle yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtilmişti. Polis, ilk olarak inceleme yaptığı bir odada mumyalanmış halde 60 ceset bulmuştu.