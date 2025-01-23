Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna'da ateşkes yapmaması durumunda Rusya'ya yönelttiği vergi ve gümrük tarifesi tehditlerine Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Bu tehditler yeni değil" dedi ve Trump'ın başkanlığının ilk döneminde yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanı olduğunu söyledi. Peskov ayrıca Moskova'nın Washington ile karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog için hazır olduğunu belirtti.

Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor - 1

Kremlin, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Moskova'yı yeni yaptırımlarla tehdit etmesinden bir gün sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen tüm “açıklama ve söylemleri” yakından izlediklerini açııkladı.

Truth Social sitesinde yaptığı bir paylaşımda Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “şimdi anlaşmaya varmaya ve bu saçma savaşı durdurmaya” çağırdı.

Trump, yaptırımları genişletmekten ve Rus mallarına uygulanan gümrük vergilerini arttırmaktan başka çaresi kalmayacağını söyledi.

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Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor - 2

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu sabah gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tehditlerin yeni bir şey olmadığını söyledi ve “Trump, başkanlığının ilk döneminde yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanıydı. Kendisi de bu yöntemleri seviyor” diye ekledi. 

Peskov Moskova'nın “karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog” için  hazır olduğunu da belirtti.

Kremlin’in açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde Rusya'yı yeni yaptırımlar ve gümrük vergileriyle vurma tehdidinde özellikle yeni bir şey görmediğini söyledi. 

Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor - 3

Trump dün Rusya'ya ve savaşa atıfta bulunarak şunları söylemişti: “Eğer yakın zamanda bir 'anlaşma' yapmazsak, Rusya tarafından ABD'ye ve diğer çeşitli katılımcı ülkelere satılan her şeye yüksek düzeyde vergi, gümrük tarifesi ve yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim yok.”

Trump, “bu saçma savaşa” son vermelerini sağlayarak Rusya ve Putin'e çok büyük bir iyilik yapmış olacağını savundu.

Bu hafta başında Ukrayna çatışmasının Rusya'yı yok ettiğini söyleyen Trump, Putin'le yakında konuşmayı planladığını dile getirmişti. Peskov, Moskova'nın hala ABD tarafından gelecek “sinyalleri” beklediğini söyledi.

Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor - 4
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