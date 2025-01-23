Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna'da ateşkes yapmaması durumunda Rusya'ya yönelttiği vergi ve gümrük tarifesi tehditlerine Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Bu tehditler yeni değil" dedi ve Trump'ın başkanlığının ilk döneminde yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanı olduğunu söyledi. Peskov ayrıca Moskova'nın Washington ile karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog için hazır olduğunu belirtti.
Kremlin, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Moskova'yı yeni yaptırımlarla tehdit etmesinden bir gün sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen tüm “açıklama ve söylemleri” yakından izlediklerini açııkladı.
Truth Social sitesinde yaptığı bir paylaşımda Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “şimdi anlaşmaya varmaya ve bu saçma savaşı durdurmaya” çağırdı.
Trump, yaptırımları genişletmekten ve Rus mallarına uygulanan gümrük vergilerini arttırmaktan başka çaresi kalmayacağını söyledi.