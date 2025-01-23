Kremlin'den Trump'ın ateşkes tehdidine yanıt: Yeni bir şey değil, o bu yöntemi seviyor

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu sabah gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tehditlerin yeni bir şey olmadığını söyledi ve “Trump, başkanlığının ilk döneminde yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanıydı. Kendisi de bu yöntemleri seviyor” diye ekledi.

Peskov Moskova'nın “karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog” için hazır olduğunu da belirtti.

Kremlin’in açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde Rusya'yı yeni yaptırımlar ve gümrük vergileriyle vurma tehdidinde özellikle yeni bir şey görmediğini söyledi.