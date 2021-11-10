Kritik iklim değişikliği uyarısı: Küresel sıcaklıklar beklenenden iki kat fazla artacak

HÜKÜMETLERİN ÇABALARI YETERLİ DEĞİL

Climate Action Tracker tarafından hazırlanan raporda, hükümetler tarafından COP26 öncesinde ve sırasında verilen sözler incelendi.

Araştırmacılar, 2030 yılında, gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarının, sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için gerekenden iki kat daha yüksek olacağı sonucuna vardı. Uzmanlar, küresel ısınmayı bir buçuk derece ile sınırlandırmanın iklim değişikliğinin en tehlikeli etkilerinin gerçekleşmesini önleyeceğini söylüyor.