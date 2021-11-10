Kritik iklim değişikliği uyarısı: Küresel sıcaklıklar beklenenden iki kat fazla artacak

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 17:38 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 07:31
Yeni bir analiz, Glasgow’daki iklim zirvesi COP26'da verilen taahhütlere rağmen, dünyanın hala küresel sıcaklık artışını sınırlama hedeflerine yakın olmadığını gösterdi.
Climate Action Tracker'a (CAT) adlı kuruluşa göre, dünya ülkelerin taahhüt ettiği bir buçuk derece sınırından çok daha fazla olan 2,4 derece ısınmaya doğru gidiyor. Climate Action Tracker'a göre COP26, "büyük bir güvenilirlik, eylem ve taahhüt boşluğuna sahip".
Bununla birlikte çalışma, İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 2 derece üzerine çıkması halinde bir milyar insanın ölümcül ısı ve nemden etkilenebileceği konusunda uyarmasının ardından geldi.
Climate Action Tracker tarafından hazırlanan raporda, hükümetler tarafından COP26 öncesinde ve sırasında verilen sözler incelendi.
Araştırmacılar, 2030 yılında, gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarının, sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için gerekenden iki kat daha yüksek olacağı sonucuna vardı. Uzmanlar, küresel ısınmayı bir buçuk derece ile sınırlandırmanın iklim değişikliğinin en tehlikeli etkilerinin gerçekleşmesini önleyeceğini söylüyor.
Diğer taraftan, 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen iklim zirvesi, ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmaya yönelik bir plan ortaya koymuştu. Ancak, Climate Action Tracker, hükümetlerin taahhütlerinden ziyade fiili politikaları analiz edildiğinde, 2100 yılına kadar dünyanın öngörülen ısınmasının 2,4 derece olduğunu hesapladı.
Greenpeace adlı çevre örgütünün global direktörü Jennifer Morgan, "Bu yeni hesaplama, Dünya'ya doğru gelen asteroitin fotoğrafları çeken bir teleskop gibi. Glasgow'daki liderlerin farklılıklarını derhal bir kenara bırakıp dünyanın geleceğini kurtarmak için anlaşmaya çalışması gerekiyor” diye konuştu.
Diğer taraftan, Climate Action Tracker, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik sınırlı ilerleme için hükümetleri suçladı. Çalışmanın yazarları, ABD ve Çin'in net sıfıra ulaşma konusundaki yeni vaatlerinin, sıcaklık artışlarına ilişkin tahminlerini biraz iyileştirdiğini aktardı.
Ancak, çoğu hükümetin iklim değişikliğini sınırlama planlarının çok kötü olduğu belirtildi.
Sonuç olarak net sıfır emisyonuna ulaşmak, sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca azaltmayı ve aörneğin atmosferdeki karbon dioksidi ortadan kaldıran ağaç dikme gibi faaliyetlerle kalan salınımları dengelemeyi içeriyor.
COP26 kapsamında 140'tan fazla hükümet, küresel emisyonların yüzde 90'ını kapsayan net sıfıra ulaşma sözü verdi. Ancak Climate Action Tracker, hedefe ulaşmak için hükümetlerin yalnızca bir avuç dolusu planı olduğunu açıkladı.
Kurumun CEO’su Bill Hare, "Net sıfır emisyona nasıl ulaşacaklarına dair bir olanları yok. Dünya gittikçe sona yaklaşıyor.