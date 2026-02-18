Küba çöküşün eşiğinde, komşulardan yardım yok

Brezilya’da solcu Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti, ABD’nin Küba üzerindeki baskısını eleştirdi ancak herhangi bir yardım açıklamadı.

Lula, 2025 yılında Pan Amerikan Sağlık Örgütü aracılığıyla Kübalı sağlık çalışanlarının Brezilya’da görev yapmasını sağlayan “Mais Medicos” (Daha Fazla Doktor) programını savundu.

Küba’nın yurt dışına gönderdiği sağlık ekipleri, resmi verilere göre 2025 yılında 7 milyar dolar gelir sağlayarak ülkenin en önemli döviz kaynağı oldu.

Venezuela’da geçici hükümetin başındaki Delcy Rodriguez de Trump’ın baskısını eleştirerek Karakas’ın Küba ile “dayanışma” içinde olduğunu yineledi.

Venezuela’da yaklaşık 13 bin Kübalı sağlık çalışanı görev yapıyor. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela, 3 Ocak’ta Maduro’nun ABD özel kuvvetlerince yakalanmasına kadar Küba’nın başlıca petrol tedarikçisiydi.