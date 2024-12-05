Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta
Küba’nın en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras’da meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde milyonlarca kişi bir kez daha karanlığa gömüldü. Hükümet, okulları kapatırken, vatantaşlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu. Türkiye'den gelen yüzer enerji santralinin hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağladığı bildirildi.
Küba’da elektrik sıkıntısı devam ediyor.
Matanzas’ta bulunan ülkenin en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras’da yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.