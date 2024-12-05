Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta

Küba’nın en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras’da meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde milyonlarca kişi bir kez daha karanlığa gömüldü. Hükümet, okulları kapatırken, vatantaşlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu. Türkiye'den gelen yüzer enerji santralinin hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağladığı bildirildi.

Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta - 1

Küba’da elektrik sıkıntısı devam ediyor.

Matanzas’ta bulunan ülkenin en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras’da yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

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Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta - 2

Hükümet, okulları kapatırken, resmi işlerde çalışmayanlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu.

Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta - 3

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O'Levy, Antonio Guiteras Elektrik Santrali arızalandığında diğer bazı büyük elektrik santrallerinin de bakımda olduğunu ve bunun da şebekeyi elektriksiz bıraktığını ifade etti.

Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta - 4

Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nin yarına kadar tamamen devreye girmesinin beklendiğini belirten O'Levy, hastanelere ve su pompalama tesislerine elektrik sağlanması konusunda öncelik verildiğini açıkladı. O'Levy, “Çok yetenekli uzmanlarımız var ve hepsi işin içinde. Adım adım ilerliyoruz” dedi.

Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta - 5

TÜRKİYE'DEN GELEN YÜZER ENERJİ SANTRALİ, HASTANELERE  ELEKTRİK SAĞLIYOR

Yetkililer, Türkiye'den gelen yüzer enerji santralinin başkent Havana açıklarında elektrik ürettiğini ve hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağladığını söyledi.

Küba karanlığa gömüldü: Hastaneler Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali ile ayakta - 6

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda. Elektrik santralleri, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl tam bir krize girdi ve iki ay boyunca ülke çapında birden fazla elektrik kesintisi yaşandı.

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