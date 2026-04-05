Küba'da enerji krizine "Belgin Sultan" çözümü

Karadeniz Holding'in web sitesinde yer alan bilgilere göre Karpowership dünyanın tek enerji gemisi filosuna sahip şirket. Dünyanın ilk yüzer enerji santrali olan "Powership" projesini tasarlayıp inşa eden Karpowership, platform ya da gemi üzerine kurulu LNG, doğal gaz ve sıvı yakıt ile çalışabilen yüzer enerji santralleriyle Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Irak, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti gibi birçok ülkede hizmet veriyor.