Küba'da enerji krizine "Belgin Sultan" çözümü
05.04.2026 05:28
NTV - Haber Merkezi
Ağırlaşan ABD ambargosu nedeniyle ulusal enerji altyapısı çöken Küba, Türk şirketi Karpowership'ten yüzer enerji santrali kiraladı. "Belgin Sultan" isimli santral Havana'da demirlemiş halde görüntülendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal tehditlerini sık sık tekrarladığı, "Yakında düşecek" dediği Küba, olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaparken bir yandan da ambargo nedeniyle derinleşen enerji kriziyle boğuşuyor.
Venezuela operasyonuyla birlikte ABD'nin petrol ambargosunu daha da ağırlaştırdığı Küba'da enerji krizi ağırlaşıyor. Ulusal elektrik şebekesi bir haftada ikinci kez çöktü, 10 milyon kişi tamamen karanlıkta kaldı.
Havana yönetimi adanın eskiyen ve petrol bazlı elektrik altyapısını desteklemek amacıyla kiralanan yüzer enerji santrallerinden oluşan bir filoya başvurdu.
Elektriksiz kalan Küba’nın başkenti Havana’da Türk menşeli Karadeniz Holding iştiraklerinden Karpowership'e ait "Belgin Sultan" isimli yüzer enerji santrali demirlemiş halde görüntülendi.
Derinleşen enerji krizi ve ABD ambargosunun etkilerinin sürdüğü ülkede, bu tür çözümlerle elektrik arzının desteklenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Abluka altındaki Küba'ya büyük çaplı ilk yardım Rusya'dan gitmişti. Mart sonunda yaklaşık 700 bin varil ham petrol taşıyan Rus bayraklı Anatoly Kolodkin isimli tanker, Küba’nın Matanzas petrol terminaline yanaştı. Moskova'nın ikinci tankeri göndermek için hazırlıkları tamamladığı açıklanmıştı. ABD'nin Rusya ile denizde bir çatışma riskinden kaçınmak amacıyla bu sevkiyata göz yummuş olabileceğini öne sürülmüştü.
Karadeniz Holding'in web sitesinde yer alan bilgilere göre Karpowership dünyanın tek enerji gemisi filosuna sahip şirket. Dünyanın ilk yüzer enerji santrali olan "Powership" projesini tasarlayıp inşa eden Karpowership, platform ya da gemi üzerine kurulu LNG, doğal gaz ve sıvı yakıt ile çalışabilen yüzer enerji santralleriyle Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Irak, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti gibi birçok ülkede hizmet veriyor.