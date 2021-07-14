Küba'da hükümet karşıtı gösteriler: Bir kişi hayatını kaybetti

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.