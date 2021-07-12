Küba'da hükümete karşı protesto

Küba yıllar sonra en büyük hükümet karşıtı protestoya sahne oldu. Halk ekonomik sıkıntıları protesto etmek için sokağa çıktı. Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'se, Kübalılardan devrimlerine sahip çıkmalarını istedi. ABD Başkanı Joe Biden ise özgürlük çağrılarında Küba halkının yanında olduklarını söyledi.

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NTV Haber 12.07.2021 - 21:04

Küba'da binlerce kişi ekonomik kriz ve zorlu yaşam koşullarını protesto için sokağa çıktı.

Karayipler ülkesinde salgın nedeniyle ekonomi daha da kötüleşmiş durumda. Halk, temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Ülkede ilaç kıtlığı da yaşanıyor.

İlaç ve gıda gibi ihtiyaç malzemelerine ulaşmak için sonu gelmez sıralardan bıkan halk, başkent Havana ve diğer kentlerde sokağa çıktı. "özgürlük" sloganları atıp devlet başkanı Miguel Diaz-Canel'e istifa çağrısı yapan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Olaylarda yaralananlar oldu.

En kalabalık gösteri, Havana'ya 30 kilometre mesafedeki San Antonio de los Baños kasabasında düzelendi. Küba lideri Diaz-Canel, bu kasabaya giderek halkın endişelerini dinledi. Küba lideri, ülkesine ambargo uygulayanlara da tepkiliydi.

Miguel Diaz-Canel, devlet televizyonunda yaptığı açıklamadaysa halkı sokağa çıkarak karşı gösteriler düzenlemeye çağırdı. Kübalılardan devrimlerine sahip çıkmalarını istedi.

Küba'daki gösterilere Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki var.



Çok sayıda Kübalı göçmenin yaşadığı Florida eyaletinde Kübalılara destek gösterisi düzenlendi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Küba'nın otoriter rejimi tarafından on yıllardır baskı altında tutulan Küba halkının özgürlük ve kurtuluş çağrısının yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor. Barışçıl protesto ve kendi geleceğini özgürce belirleme haklarına saygı gösterilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Küba, protesto gösterilerine çok ender rastlanan bir ülke. Protestolar, uzun zaman sonra ülkedeki en kalabalık hükümet karşıtı gösteri olarak kayda geçti.

Covid-19 salgınının ilk dönemini daha hafif atlatan Küba'da, son dönemde Delta varyantının etkisiyle vaka sayısında büyük artış yaşanıyor.

11 milyonluk ülkede pazar günü 7 bine yakın yeni vaka görüldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 olarak duyuruldu.

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