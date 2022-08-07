Küba'da petrol tesisinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.



Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 binin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.