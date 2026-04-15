Küba'da yakıt krizi ülkeyi karanlığa sürüklüyor

Yılbaşından bu yana Venezuela'dan gelen ham petrol sevkiyatının durması, bir yandan akar yakıt sıkıntısına yol açarken, diğer yandan da elektrik üretimi termik santrallere dayalı ülkede, ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor.

Ülke genelinde 32 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açarken halkın günlük yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintileri sırasında su pompaları ve arıtma sistemleri de çalışmadığından hijyen konusunda da pek çok sorunun yaşanıyor.

Halkın günlük yaşamıyla doğrudan bağlantılı fırınlar ve diğer küçük imalathaneler de elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalıyor. Toplu ulaşım araçları yakıt sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda sefer gerçekleştiriyor. Pek çok sefer tamamen iptal edildi.