Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında

Küba’nın Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde çıkan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir kişi ölürken 100'den fazla insan yaralandı. Yetkililer petrol sızıntısı yaşanmadığını söyledi.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 10.08.2022 - 11:40

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 1

’nın batısında yer alan Matanzas şehrindeki bir sanayi bölgesinde bulunan ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, kontrol altına alındı.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 2

Küba tarihindeki en kötü yangın olarak nitelendirilen ve 5 gün içinde Karayip adasının ana ham petrol depolama tesisinin yüzde 40'ını yok ederek büyük elektrik kesintilerine yol açan yangının ardından havadaki yoğun dumanın azaldığı belirtildi.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 3

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rolando Vecino olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bugün yangını kontrol etmeyi başardık" dedi.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 4

PETROL KİRLİLİĞİ YAŞANMADI

Yetkililer, 4 yakıt tankını yok eden yangında ne kadar yakıt kaybedildiğini açıklamazken, Matanzas Körfezi'nde petrol kirliliği meydana gelmediğini belirtti.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 5

Ancak bölge sakinleri maske takmaları ve yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle asit yağmurundan kaçınılması konusunda uyarıldı.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 6

Yakıt depolama tesisindeki bir yakıt tankına cuma gecesi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın pazar günü diğer bölümlere yayılmış, toplam 4 yakıt tankında patlama meydana gelmişti.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 7

Günlerdir süren yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybederken 100'den fazla insan yaralandı.

Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 8
Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 9
Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 10
Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 11
Küba'daki petrol yangını günler sonra kontrol altında - 12

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