Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı

Küba'nın başkenti Havana'daki Hotel Saratoga'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 14'ü çocuk, 64 kişi de yaralandı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 09:31 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 09:32

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 1

'nın başkenti Havana'nın merkezinde bulunan 5 yıldızlı Hotel Saratoga'da büyük bir patlama yaşandı. 

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 2

Patlamayla binanın üç katı ve cephesi moloz yığınına dönüştü.

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 3

Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı. 

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 4

Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 5

Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 6

Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü.

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 7

Covid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 8

NBC News'e göre otel, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2020'de yayınlanan ABD vatandaşları için yasaklı konaklama listesinde yer alıyordu.

Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 9
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 10
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 11
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 12
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 13
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 14
Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı - 15

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