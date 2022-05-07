Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı

Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı.