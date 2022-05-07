Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi: En az 22 ölü, en az 70 yaralı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 09:31 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 09:32
Küba'nın başkenti Havana'nın merkezinde bulunan 5 yıldızlı Hotel Saratoga'da büyük bir patlama yaşandı.
Patlamayla binanın üç katı ve cephesi moloz yığınına dönüştü.
Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.
Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü.
Covid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.
NBC News'e göre otel, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2020'de yayınlanan ABD vatandaşları için yasaklı konaklama listesinde yer alıyordu.