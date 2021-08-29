Küba'yı Ida kasırgası vurdu

Ida Kasırgası, Küba'yı vurdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak geride maddi hasar bıraktı. Kasırga yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirdi. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.

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NTV Haber 29.08.2021 - 04:23

Ida Kasırgası Küba'nın kıyı kesimlerinde etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgar getiren kasırga geride maddi hasar bıraktı. Birçok bölgede tarım alanları sular altında kaldı. Elektrik şebekeleri zarar gördü. Çok sayıda ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Rüzgar evlerin çatılarında da hasara neden oldu.

Küba'yı terk eden Ida Kasırgası, Meksika Körfezi'nden ABD'nin güney kıyılarına doğru ilerliyor. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın harap ettiği Louisiana, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi hızı saatte 210 kilometreyi bulan kasırgayı "aşırı tehlikeli" olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, aşırı yağışlar eyaletin kıyı bölgelerini bir metre su altında bırakabilir.

Başkan Joe Biden kasırga henüz karaya ulaşmadan federal düzeyde "acil durum" alarmı verdi. Deniz seviyesinin altındaki New Orleans'ta, bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri yayınlandı. Eyalet genelinde kasırga sonrası arama kurtarma çalışmaları için 5 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi. Elektrik kesintilerine müdahale etmek için 10 bin işçi beklemede.

2005'te Louisiana'da etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.