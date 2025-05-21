'Kubbe' rekabeti büyüyor: Altından çeliğe hangi ülke kendini nasıl koruyor?

Dünyadaki kaotik ve çalkantılı durum, süper güçler başta olmak üzere birçok ülkenin savunma sanayilerine astronomik yatırımlar yapmasına neden oluyor. ABD, Çin ve Rusya askeri harcamalarda ilk üç sırayı paylaşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan 2024 yılına ait rapora göre, küresel askeri harcamalar 2.72 trilyon dolara ulaştı ve 2023’e kıyasla yüzde 9.4 oranında bir artış gözlendi. Bu, Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana görülen en büyük yıllık artış olarak kaydedildi.