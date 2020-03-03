Küçülen kıyılar: İklim değişikliği nedeniyle dünyadaki plajların yarısı kaybolabilir

BATI AFRİKA PLAJLARININ YÜZDE 60'I TEHLİKEDE

Avrupa Birliği'nin merkezi İtalya’nın Ispra kentinde bulunan Ortak Araştırma Merkezi'nde çalışan Vousdoukas ve ekibi, son 30 yılda plajların değişme şeklini izlemek için uydu görüntülerini kullandı ve küresel ısınmanın gelecekte kıyıları nasıl etkileyebileceğini simüle etti. Bununla birlikte çalışmada Batı Afrika'nın Gambiya ve Gine-Bissau gibi ülkelerin en kötü kayıplardan birini yaşayacağı, ve bu ülkelerdeki kumlu sahil şeridinin % 60'ından fazlasının kaybolabileceği vurgusu yapıldı.