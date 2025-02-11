Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum
İki hafta boyunca kulak ağrısından yakınan 36 yaşındaki Adam Tradie, eşinin ısrarlarına daha fazla dayanamayarak hastaneye gitti. Yapılan kontroller sonucunda 5 çocuk babası adamın, ölümcül bir beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. En az 20 doktorun gözlemi altına alınan Tradie, kendisiyle benzer semptomlara sahip olan kişileri mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaya çağırıyor.
Uzmanlar, Adam Tradie'nin kulağındaki rahatsızlığın ilk etapta enfeksiyon kaynaklı olabileceğini düşündü ancak detaylı taramalar sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı.
Yüzünün sol tarafı sarkmaya başlayan Adam Tradie'nin beyin kanaması geçirdiği ve bu durumun, hayati tehlike arz ettiği belirlendi.