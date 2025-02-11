Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum

Adam Tradie'ye başlangıçta kulağındaki ağrının geçmesi için mikro vakum tedavisi uygulandı ancak durum daha da kötüleşti. Antibiyotik almasına rağmen ağrıları devam eden Tradie, günün ilerleyen saatlerinde yüzünün bir tarafının sarkmaya başladığını fark etti.