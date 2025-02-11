Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum

İki hafta boyunca kulak ağrısından yakınan 36 yaşındaki Adam Tradie, eşinin ısrarlarına daha fazla dayanamayarak hastaneye gitti. Yapılan kontroller sonucunda 5 çocuk babası adamın, ölümcül bir beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. En az 20 doktorun gözlemi altına alınan Tradie, kendisiyle benzer semptomlara sahip olan kişileri mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaya çağırıyor.

Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum - 1

Uzmanlar, Adam Tradie'nin kulağındaki rahatsızlığın ilk etapta enfeksiyon kaynaklı olabileceğini düşündü ancak detaylı taramalar sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı.

Yüzünün sol tarafı sarkmaya başlayan Adam Tradie'nin beyin kanaması geçirdiği ve bu durumun, hayati tehlike arz ettiği belirlendi.

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Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum - 2

Annesini 19 yaşındayken beyin anevrizması nedeniyle kaybeden Tradie, "Beynimde kanama olduğunu söylediklerinde şok oldum. Çocuklarımın benim küçükken yaşadıklarımı yaşaması düşüncesi beni çok korkuttu. Neyse ki anevrizma değilmiş, bu yüzden çok rahatladım'' ifadelerini kullandı.

Eşinin ısrarları sonucu hastaneye giden 5 çocuk babası adam, ''Hayatımı Katie'ye borçluyum'' dedi.

Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum - 3

Adam Tradie'ye başlangıçta kulağındaki ağrının geçmesi için mikro vakum tedavisi uygulandı ancak durum daha da kötüleşti. Antibiyotik almasına rağmen ağrıları devam eden Tradie, günün ilerleyen saatlerinde yüzünün bir tarafının sarkmaya başladığını fark etti. 

Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum - 4

Dayanılmaz ağrılar eşliğinde bir sağlık profesyoneline başvuran Adam Tradie'ye yapılan BT taraması, ölümcül kanamayı gözler önüne serdi.

Subaraknoid kanama, beynin yüzeyindeki kanamadan kaynaklanan ve çok ciddi, bazen ölümcül olabilen bir durumdur. Bu kanamanın belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı, ışığa duyarlılık, bulanık görme, konuşma bozuklukları, güçsüzlük ve bilinç kaybı gibi semptomlar bulunur.



Kulak ağrısıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi: Hayatımı eşime borçluyum - 5

Şimdilerde tedaviye tansiyon ilaçları eşliğinde devam eden Adam Tradie, benzer semptomlar gösteren herkesi dikkatli olmaya ve kontrollerini yaptırmaya çağırıyor.

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