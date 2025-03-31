Kulak ağrısıyla uyandı: 40 yaşındaki adam 3 saat sonra öldü
40 yaşındaki Pete Hynes, Aralık 2022’de, bir cumartesi sabahı aniden başlayan kulak ağrısı sonrası, ailenin geri kalanını da etkileyen bir soğuk algınlığına yakalanmıştı. Ancak birkaç dakika sonra durum çok daha ciddi bir hal aldı ve Hynes yere yığıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Pete Hynes’a yapılan testler, ölümcül bir enfeksiyon olan menenjiti tespit etti. Menenjit, beynin ve omuriliği kaplayan zarları enfekte eden Neisseria meningitidis adlı öldürücü bakteriden kaynaklanıyor. Bu enfeksiyon, hızla ilerler ve kısa sürede kan damarlarını etkileyerek ciltte ve organlarda kanamalara yol açar. Genellikle bu durum, yaşamı tehdit eden sepsisi tetikler.
The Mirror’a konuşan ailesi, Pete Hynes’ın ölümüne rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen, sadece üç saat içinde hayatını kaybettiğini belirtti. Hynes’ın eşi Lou Hynes, "O günden sonra hayatlarımızın sonsuza dek değişeceğini asla bilemezdik" diyerek, kocasının kaybının yarattığı yıkıcı şoku anlattı.