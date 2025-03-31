Kulak ağrısıyla uyandı: 40 yaşındaki adam 3 saat sonra öldü

Menenjit, her yıl İngiltere’de yaklaşık 8.000 kişiyi etkileyen bir hastalık. Bağışıklık sistemleri zayıf olan çocuklar, bebekler ve genç yetişkinler en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Bakteriyel menenjit, en şiddetli ve nadir formudur ve 100.000 kişiden sadece birini etkiler. Yetişkinlerde vakaların dörtte biri ölümcül sonuçlar doğurur.



Menenjit belirtileri arasında ani ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı ve kusma yer alır. Bu belirtiler, grip ya da mide rahatsızlıklarıyla karışabilir, ancak enfeksiyon hızla yayılır ve sepsise dönüşebilir. Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı aşırı bağışıklık yanıtı olarak, kendi organlarına zarar vermeye başlaması durumudur.





