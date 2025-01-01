Kulak Burun Boğaz Uzmanı açıkladı: Burun kıllarını ağda ve cımbızla almak tehlikeli mi?
Burun kıllarını ağda veya cımbızla almak tehlikeli mi? Bu uygulama enfeksiyonlara, burun apsesine ve hassas burun dokularının zarar görmesine neden olabilir. Burun kılları koruyucu bir filtre görevi görerek tozu ve alerjenleri yakalar. Sağlık risklerinden kaçınmak için burun kıllarının görünürlüğünü azaltmak için düzelticilerin kullanılması önerilmektedir.
Burun çok hassas bir vücut kısmıdır ve içinde çok sayıda kan damarı bulunur. Burnunuza küçük bir baskı bile kırılmaya veya sinir hasarına yol açacaktır.