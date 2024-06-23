Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi

Ailesiyle Refah kentinden kaçarak Bureyc kampına sığınan 9 yaşındaki Hanan, kurabiye almak için gittiği dükkanda İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı. Dükkanda dört kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki Hanan ağır yaralandı.

Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 1

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise birinci derece yanıklar oluşan Filistinli çocuk Hanan Alaa el-Akıl (9), yaşam mücadelesi veriyor.

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Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 2

9 yaşındaki Hanan Alaa Akl, bütün vücudunda oluşan birinci derece yanıklarla, hastanede kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.

Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 3

Hanan'ın annesi Velaa Akl, Hanın'ın saldırıya hedef olmasının ardından 40 gün geçtiğini, bütün vücudunda birinci derece yanık oluştuğunu ve burun kemiğinin kırıldığını, saldırı esnasında tatlıcı dükkanında bulunan diğer 4 kişinin öldüğünü aktardı.

Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 4

Velaa Akl, patlamanın etkisiyle ağır yaralanan kızlarını tanımakta zorluk çektiklerini, otomobil bulunmadığı için Hanan'ı Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabasıyla taşıdıktan sonra hastaneye ulaştıklarında acilen kanamayı durdurmak için burun ameliyatına alındığını anlattı.

Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 5
Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 6
Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 7
Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 8
Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 9
Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 10
Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi - 11
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