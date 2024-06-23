Kurabiye almaya giderken ağır yaralandı: 9 yaşındaki Gazzeli Hanan'ın yaşam mücadelesi
Ailesiyle Refah kentinden kaçarak Bureyc kampına sığınan 9 yaşındaki Hanan, kurabiye almak için gittiği dükkanda İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı. Dükkanda dört kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki Hanan ağır yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise birinci derece yanıklar oluşan Filistinli çocuk Hanan Alaa el-Akıl (9), yaşam mücadelesi veriyor.