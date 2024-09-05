Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı
Yunanistan, aylardır şiddetli bir kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin orta kesimlerinde bir baraj gölünde sular çekildi. 45 yıl önce yapay gölün oluşturulmasıyla su altında kalan köy yeniden ortaya çıktı. Bölge sakinlerine göre, Kallio terk edildiğinden beri köy yalnızca ikinci kez ortaya çıktı. İlki 1990'larda, başka bir kuraklık dönemindeydi.
Rekor sıcaklıkların etkisiyle büyük bir gölün kuruması sonucu onlarca yıldır su altında kalan bir Yunan köyü yeniden ortaya çıktı.