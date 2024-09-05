Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı

Yunanistan, aylardır şiddetli bir kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin orta kesimlerinde bir baraj gölünde sular çekildi. 45 yıl önce yapay gölün oluşturulmasıyla su altında kalan köy yeniden ortaya çıktı. Bölge sakinlerine göre, Kallio terk edildiğinden beri köy yalnızca ikinci kez ortaya çıktı. İlki 1990'larda, başka bir kuraklık dönemindeydi.

Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 1

Rekor sıcaklıkların etkisiyle büyük bir gölün kuruması sonucu onlarca yıldır su altında kalan bir Yunan köyü yeniden ortaya çıktı.

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Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 2

40 YIL ÖNCE EVLERİNİ TERK ETTİLER

Kallio köyü sakinleri, Yunanistan'ın güneyindeki başkent Atina'ya su sağlayan Mornos barajına yer açmak için 40 yılı aşkın süre önce evlerini boşaltmak zorunda kalmıştı.

Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 3

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajın su seviyesi önemli ölçüde düştü; bölgedeki birkaç ev ve bir okuldan geriye kalanlar tekrar gün yüzüne çıktı.

Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 4

İKİNCİ KEZ ORTAYA ÇIKIYOR

Eski bir yerel sakine göre, Kallio terk edildiğinden beri köy yalnızca ikinci kez ortaya çıktı. İlki 1990'larda, başka bir kuraklık dönemindeydi.

Gençliğinde Kallio'da yaşayan 60 yaşındaki emekli Yorgos Iosifidis, "Kayınpederimin iki katlı evinin kalan birinci katını görüyorsunuz... ve onun yanında kuzenlerimin evinden kalanları da görebilirsiniz" dedi.

Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 5

Köy, 80 kadar evden, bir kiliseden ve bir okuldan oluşuyordu. Eğer kısa sürede yağmur yağmazsa, su seviyesi daha da düşecek ve sorun daha da vahim bir hal alacak.

Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 6

Yunanistan bu yıl Haziran ve Temmuz aylarını rekor sıcaklıklarla geçirdi. Devlet su operatörü EYDAP, Mornos barajındaki su seviyesinin yüzde 30 azaldığını bildirdi.

Kuraklık gölü kuruttu, kayıp Yunan köyü ortaya çıktı - 7

Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesine su sağlayan diğer barajlarda da su seviyelerinde önemli düşüşler kaydedildi.

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