Kur'an-ı Kerim yakan kişi, "devlete ihanet" suçundan 14 yıl hapis cezası aldı

Rus mahkemesi, geçen yıl Kur'an-ı Kerim yakan Nikita Juravel'i "devlete ihanet" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Volgograd Bölge Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Juravel'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı çıktığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla Kuran-ı Kerim'i yaktığı ve böylece Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.