Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon
Pasifik Okyanusu'nu geçmeye çalışırken tropikal bir kasırgaya yakalanan Litvanyalı kürekçi, üç gün boyunca açık denizde mahsur kaldı. Kürekçinin acil durum sinyali göndermesinin ardından Avustralya Donanması'na ait bir savaş gemisi nefes kesen bir operasyona imza attı. Operasyon sonucunca 44 yaşındaki maceracı kurtarılırken teknesi bazı kişisel eşyalar dışında kurtarılamadı.
SAVAŞ GEMİSİ TARAFINDAN KURTARILDI
Avustralya Donanması'na ait bir savaş gemisi, Pasifik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeye çalışırken tropikal bir kasırgaya yakalanan Litvanyalı bir maceracıyı kurtardı.
Aurimas Mockus isimli kürekçi, tıbbi değerlendirmeden geçmek üzere Avustralya Kraliyet Donanması'na ait HMAS Choules çıkarma gemisine götürüldü.