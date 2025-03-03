Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon

TELSİZ BAĞLANTISI KURAN UÇAK GÖNDERİLDİ

Yetkililer, bu çağrının ardından Mockus ile telsiz bağlantısı kuran bir uçak gönderdi. Operasyonun ardından açıklamada bulunan donanma yetkilileri, Mockus'un "yorgun" olduğunu bildirdi.

Mockus, Pasifik Okyanusu'nu tek başına ve hiç durmadan geçen birkaç kürekçiden biri olmaya çalışıyordu.