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Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon

Pasifik Okyanusu'nu geçmeye çalışırken tropikal bir kasırgaya yakalanan Litvanyalı kürekçi, üç gün boyunca açık denizde mahsur kaldı. Kürekçinin acil durum sinyali göndermesinin ardından Avustralya Donanması'na ait bir savaş gemisi nefes kesen bir operasyona imza attı. Operasyon sonucunca 44 yaşındaki maceracı kurtarılırken teknesi bazı kişisel eşyalar dışında kurtarılamadı.

Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon - 1

SAVAŞ GEMİSİ TARAFINDAN KURTARILDI

Avustralya Donanması'na ait bir savaş gemisi, Pasifik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeye çalışırken tropikal bir kasırgaya yakalanan Litvanyalı bir maceracıyı kurtardı.

Aurimas Mockus isimli kürekçi, tıbbi değerlendirmeden geçmek üzere Avustralya Kraliyet Donanması'na ait HMAS Choules çıkarma gemisine götürüldü.

DÜNYA HABERLERİ

Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon - 2

TEKNESİ FIRTINADA ALABORA OLDU

Operasyonu koordine eden Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi, yaptığı açıklamada, "Deniz koşullarının çok elverişsiz olması nedeniyle Mockus'un teknesi, iki kürek ve bazı kişisel eşyalar dışında kurtarılamadı" ifadelerine yer verdi.

Ekim ayında 12 bin kilometrelik yolculuğa başlayan kürekçi varış noktasına çok az kala fırtınaya yakalandı.

Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon - 3

ACİL DURUM SİNYALİNİ AKTİVE ETTİ

44 yaşındaki maceracı, Queensland eyaletinin yaklaşık 740 kilometre doğusundaki Mercan Denizi'nde üç gün mahsur kaldı.

Kurtarma yetkilileri, Mockus'un cuma günü fırtınalı denizde ve tropikal kasırganın oluşturduğu 80 km/s hızındaki rüzgarlarda kürek çektikten sonra acil durum sinyalini aktive ettiğini söyledi.

Kürek çekerek okyanusu geçmeye çalıştı, 3 gün mahsur kaldı: Donanmadan nefes kesen operasyon - 4

TELSİZ BAĞLANTISI KURAN UÇAK GÖNDERİLDİ

Yetkililer, bu çağrının ardından Mockus ile telsiz bağlantısı kuran bir uçak gönderdi. Operasyonun ardından açıklamada bulunan donanma yetkilileri, Mockus'un "yorgun" olduğunu bildirdi.

Mockus, Pasifik Okyanusu'nu tek başına ve hiç durmadan geçen birkaç kürekçiden biri olmaya çalışıyordu.

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