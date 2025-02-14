“Kürekli robocoplar”: Ukraynalı askerler Rus ordusuna böyle teslim oluyor

Rusya Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore askerlerinin takviye edildiği Kursk cephesinde yoğunlaşırken, iki tarafta kayıplar ve esirlerin sayısı artıyor. Ukraynalı askerler yakalandıklarında, genellikle direnmek için gerçek bir girişimde bulunmadan Rus birliklerine teslim olduklarını açıklıyor. Rus haber ajansı Sputnik, esir alınan Ukraynalı askerlerle konuştu, en çarpıcı vakaları anlattı.

“Kürekli robocoplar”: Ukraynalı askerler Rus ordusuna böyle teslim oluyor - 1

Rusya Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı kayıplar artarken düşmanın eline geçen askerler ise farklı taktikler uyguluyor.

Bazıları esir olmamak için kendilerini patlatıyor, bazıları ise sessiz sedasız teslim oluyor. 

Ukraynalı askerlerin teslim olma hikayeleri çoğunlukla sessizlik içinde gerçekleşiyor.

Rus haber ajansı Sputnik, Ukraynalı askerlerin nasıl savaş esiri haline geldiğini anlattı. 

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“Kürekli robocoplar”: Ukraynalı askerler Rus ordusuna böyle teslim oluyor - 2

MAKİNELİ TÜFEĞİNİ FIRLATIP ATTI

Esir alınan Ukraynalı bir makineli tüfekçi, Rus birlikleri Velikaya Novosyolovka köyündeki mevzilerine saldırırken tek bir kurşun bile atmadığını söyledi.

Ukraynalı savaş esiri Sergei Shcherba da ilk muharebe görevinden sonra teslim oldu. Rus birliklerinin mevzilerine nasıl ve ne zaman saldırmaya başladığını bile anlamadığını dile getirdi.

Bir diğer Ukraynalı esir Vladimir Dmish, Kursk bölgesinde savaşmadan teslim oldu. Rus askerlerinin yaklaştığını duyunca makineli tüfeğini fırlatıp attı.

“Kürekli robocoplar”: Ukraynalı askerler Rus ordusuna böyle teslim oluyor - 3

KENDİNİ UMUTSUZ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Oleg Akhmetov, komutanlarının onları kürekten başka bir şeyle bırakmadığını açıkladı. Rus askerleri içeri girdi ve tek bir kurşun atmadan onları esir aldı. “Kürekli robocopları” görünce şok oldular.

Vladimir Nikolnikov, Kursk bölgesinde Rus birliklerine teslim oldu. Kendisi ve asker arkadaşlarının Rus birliklerinin yaklaştığını fark eder etmez silahlarını bırakıp teslim olmaya karar verdiklerini anlattı.

Vasily Yurkiv, zorunlu seferberlikten üç gün sonra kendini cephede buldu ve ilk fırsatta teslim oldu. Rus askerlerine kendini umutsuz hissettiğini söyledi.

“Kürekli robocoplar”: Ukraynalı askerler Rus ordusuna böyle teslim oluyor - 4
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