“Kürekli robocoplar”: Ukraynalı askerler Rus ordusuna böyle teslim oluyor
Rusya Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore askerlerinin takviye edildiği Kursk cephesinde yoğunlaşırken, iki tarafta kayıplar ve esirlerin sayısı artıyor. Ukraynalı askerler yakalandıklarında, genellikle direnmek için gerçek bir girişimde bulunmadan Rus birliklerine teslim olduklarını açıklıyor. Rus haber ajansı Sputnik, esir alınan Ukraynalı askerlerle konuştu, en çarpıcı vakaları anlattı.
Rusya Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı kayıplar artarken düşmanın eline geçen askerler ise farklı taktikler uyguluyor.
Bazıları esir olmamak için kendilerini patlatıyor, bazıları ise sessiz sedasız teslim oluyor.
Ukraynalı askerlerin teslim olma hikayeleri çoğunlukla sessizlik içinde gerçekleşiyor.
Rus haber ajansı Sputnik, Ukraynalı askerlerin nasıl savaş esiri haline geldiğini anlattı.