MAKİNELİ TÜFEĞİNİ FIRLATIP ATTI

Esir alınan Ukraynalı bir makineli tüfekçi, Rus birlikleri Velikaya Novosyolovka köyündeki mevzilerine saldırırken tek bir kurşun bile atmadığını söyledi.

Ukraynalı savaş esiri Sergei Shcherba da ilk muharebe görevinden sonra teslim oldu. Rus birliklerinin mevzilerine nasıl ve ne zaman saldırmaya başladığını bile anlamadığını dile getirdi.

Bir diğer Ukraynalı esir Vladimir Dmish, Kursk bölgesinde savaşmadan teslim oldu. Rus askerlerinin yaklaştığını duyunca makineli tüfeğini fırlatıp attı.