Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin başkenti Yeni Delhi'nin son 36 yılın en soğuk Mayıs ayını geçirdiğini duyurdu. Bilim insanları, Mayıs ayında ortalama 40 derece sıcaklığa sahip olan kentte yaşanan değişimin iklim değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 1

Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından sağlanan veriler, bu yıl Mayıs ayında aşırı yağışlar nedeniyle ortalama maksimum sıcaklığın 36,8 santigrat dereceye düştüğünü gösterdi.

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Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 2

EN SON 36 YIL ÖNCE BU KADAR SOĞUK OLDU

Bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'de bu kadar düşük bir sıcaklığın en son  Mayıs 1987'de "36  derece" ile kaydedildiğini söyledi.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 3

Veriler, ayrıca geçen ay Yeni Delhi'nin 111 milimetre yağışa tanık olduğunu ortaya koydu. Kentte, herhangi bir sıcak hava dalgası da kaydedilmedi.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 4

Uzmanlara göre, genellikle yaz aylarında Yeni Delhi’deki sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor, ancak iklim değişikliği nedeniyle bu eğilim değişiyor.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 5

"OLAĞANDIŞI BİR DURUM"

Hindistan'ın Skymet Hava Hizmetleri'nde baş meteorolog olan Mahesh Palawat, başkentteki hava durumunun olağandışı olduğunu söyledi.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 6

Palawat, "Geçen ay Batı’dan gelen beş hava dalgası vardı. Genellikle Mayıs ayı boyunca bu yoğunlukta Batı’dan gelen dalgalar görmeyiz. Bu nedenle Hindistan'ın kuzeyinde  daha fazla yağış oldu." dedi.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 7

Bununla birlikte Palawat, değişen hava olaylarının iklim değişikliğinin bir göstergesi olabileceğini belirterek, "Bundan emin olmak için, eğilimi görmek üzere 10-15 yıllık verilere sahip olmamız gerekiyor. Ancak, mevcut durum iklim değişikliğinin etkisinin görünür olduğunu gösteriyor." diye konuştu. 

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 8

Yeni Delhi Hava Durumu Departmanı ise gelecek  iki gün boyunca Kuzeybatı Hindistan'da gök gürültülü fırtınalarla birlikte yağışların azalmadan devam edeceğini açıkladı.

Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları - 9

"HALK HAVANIN SERİNLENMESİNDEN MEMNUN"

Öte yandan, başkentte hava durumundaki değişiklik, başkent sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yeni Delhi sakini Sumit Sharma, "Şu yaz mevsiminde olduğumuzu hissetmiyorum Özellikle Mayıs ayında hiç bu kadar güzel bir hava görmemiştim. Umarım bu güzel hava devam eder." dedi.

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