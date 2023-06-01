Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları

Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından sağlanan veriler, bu yıl Mayıs ayında aşırı yağışlar nedeniyle ortalama maksimum sıcaklığın 36,8 santigrat dereceye düştüğünü gösterdi.
Bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'de bu kadar düşük bir sıcaklığın en son Mayıs 1987'de "36 derece" ile kaydedildiğini söyledi.
Veriler, ayrıca geçen ay Yeni Delhi'nin 111 milimetre yağışa tanık olduğunu ortaya koydu. Kentte, herhangi bir sıcak hava dalgası da kaydedilmedi.
Uzmanlara göre, genellikle yaz aylarında Yeni Delhi’deki sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor, ancak iklim değişikliği nedeniyle bu eğilim değişiyor.
Hindistan'ın Skymet Hava Hizmetleri'nde baş meteorolog olan Mahesh Palawat, başkentteki hava durumunun olağandışı olduğunu söyledi.
Palawat, "Geçen ay Batı’dan gelen beş hava dalgası vardı. Genellikle Mayıs ayı boyunca bu yoğunlukta Batı’dan gelen dalgalar görmeyiz. Bu nedenle Hindistan'ın kuzeyinde daha fazla yağış oldu." dedi.
Bununla birlikte Palawat, değişen hava olaylarının iklim değişikliğinin bir göstergesi olabileceğini belirterek, "Bundan emin olmak için, eğilimi görmek üzere 10-15 yıllık verilere sahip olmamız gerekiyor. Ancak, mevcut durum iklim değişikliğinin etkisinin görünür olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
Yeni Delhi Hava Durumu Departmanı ise gelecek iki gün boyunca Kuzeybatı Hindistan'da gök gürültülü fırtınalarla birlikte yağışların azalmadan devam edeceğini açıkladı.
Öte yandan, başkentte hava durumundaki değişiklik, başkent sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yeni Delhi sakini Sumit Sharma, "Şu yaz mevsiminde olduğumuzu hissetmiyorum Özellikle Mayıs ayında hiç bu kadar güzel bir hava görmemiştim. Umarım bu güzel hava devam eder." dedi.