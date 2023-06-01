Küresel iklim değişikliği: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 36 yılın en düşük sıcaklıkları

Bununla birlikte Palawat, değişen hava olaylarının iklim değişikliğinin bir göstergesi olabileceğini belirterek, "Bundan emin olmak için, eğilimi görmek üzere 10-15 yıllık verilere sahip olmamız gerekiyor. Ancak, mevcut durum iklim değişikliğinin etkisinin görünür olduğunu gösteriyor." diye konuştu.