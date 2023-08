Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz

Afganistan'ın Balk ilinde yaşayan 55 yaşındaki Nahr-e-Shahi, "Yaşam koşullarımızı görüyorsunuz. 3 yıl önce günde iki kez et ve pilav yiyebiliyorduk. Ama son iki yıldır et satın alamıyoruz, sadece ekmek ve meyveyle besleniyoruz. Hatta şu an ekmek ve meyve almak bile zorlaştı." diye konuştu.