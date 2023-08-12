Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz

Savaş, yoksulluk ve şimdi de kuraklık... Küresel ısınmanın etkisiyle Afganistan'da kuraklık arttı ve tarım sektörü büyük bir darbe aldı. Küresel ısınmadan en çok etkilenen 6. ülkede milyonlarca kişi yeterli beslenemiyor. 55 yaşındaki Nahr-e-Shahi, "3 yıl önce günde iki kez et ve pilav yiyebiliyorduk. Ama son iki yıldır et satın alamıyoruz, sadece ekmek ve meyveyle besleniyoruz." dedi.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 1

Sadece ekmek ve meyve yiyebiliyorlar. İçme suları ise yok denecek kadar az. Sıcaklık ise sürekli 40 derecenin üstünde…

Fotoğraflar kuraklığın etkili olduğu Afganistan’dan....

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Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 2

Afganistan'da ağışların az olması nedeniyle su kuyuları ve nehirler büyük ölçüde kurudu ve tarım sektörü ağır darbe aldı.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 3

Geçimini tarımla sağlayan aileler ise çok zor durumda kaldı.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 4

Afganistan'ın Balk ilinde yaşayan 55 yaşındaki Nahr-e-Shahi, "Yaşam koşullarımızı görüyorsunuz. 3 yıl önce günde iki kez et ve pilav yiyebiliyorduk. Ama son iki yıldır et satın alamıyoruz, sadece ekmek ve meyveyle besleniyoruz. Hatta şu an ekmek ve meyve almak bile zorlaştı." diye konuştu.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 5

15 kişilik aile, kuraklıktan önce ihtiyaçları olan meyve ve sebzeleri kendileri yetiştirebiliyordu.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 6

Nahr-e-Shahi, "Buradaki insanlar çok zorlukla yüzleşiyor, bazıları su olmadığı için köyü terk etti. Su sıkıntısı olsa bile tohum ekmeye devam edeceğiz çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Tek bildiğimiz iş bu." dedi.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 7

İklim değişikliğinin ülkede kuraklığı artırmasından endişe ediliyor.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 8

Afganistan, Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre, küresel ısınmadan en çok etkilenen 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 9

Kuraklık ve tarım sektöründeki sıkıntılar ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor ve açlık artıyor.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 10

Mte yandan, Birleşmiş Milletler BM)  Dünya Gıda Programı verileri 42 milyon nüfusa sahip ülkede, 15 milyon kişinin yiyecek bulmakta zorlandığını gösteriyor.

Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 11
Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz - 12
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