Küresel ısınma Afganistan'da insani dramı derinleştiriyor: Sadece meyve ve ekmek yiyoruz
Savaş, yoksulluk ve şimdi de kuraklık... Küresel ısınmanın etkisiyle Afganistan'da kuraklık arttı ve tarım sektörü büyük bir darbe aldı. Küresel ısınmadan en çok etkilenen 6. ülkede milyonlarca kişi yeterli beslenemiyor. 55 yaşındaki Nahr-e-Shahi, "3 yıl önce günde iki kez et ve pilav yiyebiliyorduk. Ama son iki yıldır et satın alamıyoruz, sadece ekmek ve meyveyle besleniyoruz." dedi.
Sadece ekmek ve meyve yiyebiliyorlar. İçme suları ise yok denecek kadar az. Sıcaklık ise sürekli 40 derecenin üstünde…
Fotoğraflar kuraklığın etkili olduğu Afganistan’dan....