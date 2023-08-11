Küresel ısınma Avrupa'yı vurdu: Sel ve orman yangınları ile aynı anda mücadele
luslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Avrupa'nın farklı ülkelerinde son dönemde iklim değişikliğinin de etkisiyle sel ve orman yangınlarının görüldüğünü, bunlarla aynı anda mücadele edildiğini açıkladı. Hans Fırtınası'nın vurduğu Norveç'te 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Aynı süreçte Portekiz'de ise orman yangınlarının etkilediği köylerden bin 400 kişi boşaltıldı.
FRC Avrupa Bölgesel Sağlık, Afet, Kriz ve İklim Birimi Başkanı Andreas Weissenberg, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, küresel ısınma nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan aşırı ve öngörülemez iklim olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.