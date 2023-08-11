Küresel ısınma Avrupa'yı vurdu: Sel ve orman yangınları ile aynı anda mücadele

Weissenberg, "Hans Fırtınası'nın vurduğu Norveç'te 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Norveç Kızılhaçı, bunun daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğunu ve eş zamanlı çok sayıda yerel acil durum olduğunu bildirdi." dedi.