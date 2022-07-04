Küresel ısınma, balıklarda daha önce hiç görülmeyen bir cilt tümörü salgınına neden oldu

BUZ ERİDİKÇE TUZ DAHA AZ TUZLU HALE GELDİ

Desvignes, “Bir salgını belirli bir nedene bağlamak zor olabilir. Ancak Antarktika ekosistemleri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız ve hızlı değişimler görüyor. Örneğin, buz eridikçe yakındaki su daha az tuzlu hale gelir. Ve bu nototenioidlerin yaşadığı dipteki su özellikle hızlı bir şekilde daha sıcak ve daha az tuzlu hale geliyor. 'İklim değişikliği parazitin yaşam döngüsünü de etkileyebilir, belki de yayılma ve bulaşmada daha etkili olabilir' değerlendirmesinde bulundu.