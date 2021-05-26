Küresel ısınma Çin kıyılarını vurdu: Deniz seviyesi son bir yılda hızla yükseldi

Dünyada küresel ısınmanın etkisine bağlı olarak, buzulların erimesiyle birlikte son yıllarda deniz seviyesinde hızlı ve ani yükselişler yaşanıyor. Bu durumdan etkilenen ülkelerden biri olan Çin, geçen yıl kıyılarındaki suların neredeyse 10 santimetre yükseldiğini ve sıcaklıklarda da belirgin bir artış yaşandığını duyurdu.

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ntv.com.tr - Reuters 26.05.2021 - 16:32

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı (MEE), tarafından yapılan açıklamada ülke kıyılarındaki deniz yüksekliğinin 1980-2020 döneminde ortalama olarak yılda 3,4 milimetre arttığı ve geçen yıl rekorun üçüncü en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, yıllık raporunda kıyı sularının 1993-2011 dönemi ortalaması olarak tanımlanan "normal" seviyeye göre, geçen yıl 73 milimetre daha yüksek olduğunu bildirdi.

ORTALAMA SICAKLIKLAR DA YÜKSELDİ Bununla birlikte, raporda ortalama ulusal sıcaklıkların 2020'de10,25 santigrat derece olarak ölçüldüğü belirtildi. Söz konusu rakamın, bir önceki yıla göre biraz daha düşük olduğu ancak ancak yine de 1981-2010 ortalamasından 0,7 derece daha yüksek olduğunu ifade edildi.

Diğer taraftan, küresel deniz seviyeleri, artan su sıcaklıklarının yanı sıra buzulların ve buz tabakalarının erimesinin bir sonucu olarak yükseldi.

KIYILARDAKİ ISINMA DAHA YÜKSEK Geçen ay, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin'deki ortalama kıyı deniz sıcaklıkları 1980'den bu yana her on yılda ortalama 0,27 santigrat derece artarken, kıyı hava sıcaklıkları 0,39 derece arttı.

Bakanlık, ayrıca önümüzdeki 30 yıl içinde kıyı su seviyelerinin 55-170 milimetre daha yükselebileceğini ve Çin'in kıyı şeridini korumak için daha kapsamlı bir şekilde çalışılmasını gerektireceğini tahmin ediyor.





ACİL DURUM PLANLARI UYGULANMAYA BAŞLADI Öte yandan, Çin'in doğu kıyısındaki şehirler, yükselen deniz seviyeleri ile başa çıkmak için halihazırda acil durum planları yapıyor. Finans merkezi Şangay'a merkezine yeni drenaj tünelleri ve gelgit kapıları inşa etmeye çalışıyor.