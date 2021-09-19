Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor

Araştırmayı yürüten Memorial University of Newfoundland’den Tyler Eddy, ‘’Mercan resifleri gezegendeki en hassas ekosistemler arasında yer alıyor bu nedenle küresel ısınmanın etkilerini gerçekten deneyimleyen ilk türlerden. 60’larda ve 70’lerde dikkat çekici bir azalma var. Sonra 80’lerde çok hızlı olmamakla beraber bu azalma devam ediyor’’ diye konuştu.