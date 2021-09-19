Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor

Küresel ısınma nedeniyle gezegenimiz gittikçe sona yaklaşıyor. Deniz ve okyanus yaşamının kaynağı olan mercan resiflerinin dünya üzerindeki varlığını analiz eden yeni ibr çalışma göre avlanma, küresel ısınma, kirlilik ve canlı yaşam alanlarının yok edilmesi sonucu resifler hızla yok oluyor. Deniz yaşamındaki türlerin azalmasıyla sonuçlanan olaylar, habitat yıkımı ve ekonomik zorlukları beraberinde getiriyor.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 12:01

Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 1
Avustralya’daki Büyük Set Resifi’nden Hint Okyanusu’ndaki Saya de Malha Bank’e kadar 2300 kilometrelin alanda, küresel ısınmayla beraber mercan resifi varlığı ve balık türlerindeki çeşitlilik azalmaya başladı.
Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 2

87 ülkedeki 14 bin 705 resif üzerine yapılan araştırmaya göre, 1990’ların ortasından beri balık avlama faaliyetleri artışa geçti ve buradaki canlı türlerinin azalması resfilerin sağlığını da kötüleştirdi.

Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 3

CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ AZALDI

1957 ile 2007 arasındaki 3 bin 582 veriye dayanarak yapılan çalışmada, resfilerdeki canlı çeşitliliğinin yüzde 60’tan fazla azaldığı ve toplam resfi varlığının yaklaşık yarıya indiği bildirildi. Veriler geçmiş yıllara ait olsa da bu küresel trendin devam ettiğini belirttiler.

Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 4

Araştırmayı yürüten Memorial University of Newfoundland’den Tyler Eddy, ‘’Mercan resifleri gezegendeki en hassas ekosistemler arasında yer alıyor bu nedenle küresel ısınmanın etkilerini gerçekten deneyimleyen ilk türlerden. 60’larda ve 70’lerde dikkat çekici bir azalma var. Sonra 80’lerde çok hızlı olmamakla beraber bu azalma devam ediyor’’ diye konuştu.

Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 5

BAZI TÜRLER BASKIN HALE GELİYOR

Araştırmacılar tarafından, resiflerin bazı bölgelerinde sıcaklığa duyarlı balık türlerinin azaldığı ve direnci yüksek bazı türlerin de baskın hale geldiği gözlendi. 

Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 6
Böylece sıcaklığın yüzde 90’dan fazlasını emen okyanuslarda, sera etkisi ve ortalama su sıcaklıklarının yükselmesiyle ekosistemin büyük ölçüde değişmeye başladığı ortaya çıktı.
Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 7

BALIK BULMAK ZORLAŞACAK

Mercan resfileri özellikle balığın temel protein kaynağı oalrak tüketildiği adalarda yaşayan insanlar için temel besin kaynağı olarak öne çıkıyor. 

Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 8
Ülke düzeyinde mercan resifi varlığına bakıldığında en büyük azalmanın Papua Yeni Gine, Jamaika ve Belize’de görüldüğünü söyleyen uzmanlar, buradaki insanların olası besin bulma sorunuyla ilgili endişelendiklerini aktardı.
Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor - 9

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