Küresel ısınma, deniz yaşamının kaynağı olan mercan resiflerini yok ediyor

ntv.com.tr 19.09.2021 - 12:01
87 ülkedeki 14 bin 705 resif üzerine yapılan araştırmaya göre, 1990’ların ortasından beri balık avlama faaliyetleri artışa geçti ve buradaki canlı türlerinin azalması resfilerin sağlığını da kötüleştirdi.
1957 ile 2007 arasındaki 3 bin 582 veriye dayanarak yapılan çalışmada, resfilerdeki canlı çeşitliliğinin yüzde 60’tan fazla azaldığı ve toplam resfi varlığının yaklaşık yarıya indiği bildirildi. Veriler geçmiş yıllara ait olsa da bu küresel trendin devam ettiğini belirttiler.
Araştırmayı yürüten Memorial University of Newfoundland’den Tyler Eddy, ‘’Mercan resifleri gezegendeki en hassas ekosistemler arasında yer alıyor bu nedenle küresel ısınmanın etkilerini gerçekten deneyimleyen ilk türlerden. 60’larda ve 70’lerde dikkat çekici bir azalma var. Sonra 80’lerde çok hızlı olmamakla beraber bu azalma devam ediyor’’ diye konuştu.
Araştırmacılar tarafından, resiflerin bazı bölgelerinde sıcaklığa duyarlı balık türlerinin azaldığı ve direnci yüksek bazı türlerin de baskın hale geldiği gözlendi.
Mercan resfileri özellikle balığın temel protein kaynağı oalrak tüketildiği adalarda yaşayan insanlar için temel besin kaynağı olarak öne çıkıyor.