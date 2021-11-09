Küresel ısınma devam ederse bir milyarı aşkın insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalacak

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 16:04 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 16:21
İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından COP26 İklim Zirvesi’nde yayımlanan yeni bir çalışmada, küresel sıcaklıkların iki derece artması halinde, bir milyar insanın aşırı sıcaklık stresinden etkileneceği uyarısı yapıldı. Bilim insanları, bu durumun, gezegen genelinde potansiyel olarak ölümcül bir ısı ve nem dalgalarının 15 kat artmasına anlamına geldiğini söyledi.
Diğer taraftan, COP26'nın temel amacı, küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlamak, ancak dünya liderlerinin açıklamaları, zirvenin son haftasında bunu başarmak için yapılacak daha yapılacak çok iş olduğunu gösterdi.
İngiltere Meteoroloji Ofisi, hem ısıyı hem de nemi birleştiren yaş termometre sıcaklığını değerlendirdi. Bu ölçü 35 dereceye ulaştığında insan vücudu terleyerek serinleyemiyor ve gölgede oturan sağlıklı insanlar bile altı saat içinde ölüyor.
Kurumun analizi 32 derecelik bir yaş termometre sıcaklık limiti kullandı. Bu limit, işçilerin ısı bitkinliğini önlemek için yılda en az 10 gün boyunca düzenli olarak dinlenmelerini gerektiriyor.
Çalışmanın yazarları, iklim acil durumunu sona erdirme çabaları başarısız olursa ve sıcaklıklar 4 derece yükselirse, dünya nüfusunun yarısının bu aşırı sıcak stresinden zarar göreceğini açıkladı.
Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın en belirgin etkisi sıcaklık artışı olarak görülüyor ve bazı şehirlerdeki aşırı ısı son yıllarda üç katına çıktı.
Örnek vermek gerekirse, 2020 yazında, ABD nüfusunun dörtte birinden fazlası, bulantı ve ağrı gibi semptomlarla birlikte, aşırı sıcaklığın etkilerinden muzdaripti.
Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, son yirmi yılda dünya genelinde sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 166 bin kişi öldü.
İngiltere Meteoroloji Ofisi’nden Andy Wiltshire konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim etkilerinden herhangi biri geleceğe dair korkutucu bir vizyon sunuyor. Ancak elbette şiddetli iklim değişikliği birçok etkiyi beraberinde getirecek ve haritalarımız bazı bölgelerin birden fazla faktörden etkileneceğini gösteriyor” dedi.
Diğer taraftan, çalışmada Brezilya, Etiyopya ve Hindistan gibi tropik ülkelerin, aşırı sıcaklık stresinden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin bazı kısımlarının insan yaşanabilirliğinin sınırına doğru itildiği aktarıldı.
Ancak İngiltere Meteoroloji Ofisi Hadley Merkezi müdürü Prof. Dr. Albert Klein Tank, “Çalışmamız, dünyanın en ciddi etkilerinin meydana gelmesi beklenen bölgelerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, İngiltere ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgelerinin küresel ısınmadan etkilenmeye devam etmesi bekleniyor” diye konuştu.
Öte yandan, bilim insanları, birkaç yıldır ölümcül ısı ve nem seviyeleri konusunda uyarıyor. 2015 tarihli bir çalışma, küresel petrol endüstrisinin kalbi olan Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin, iklim değişikliği kontrol edilmezse insanın hayatta kalma sınırının ötesinde sıcak hava dalgalarına maruz kalacağını gösterdi.
2018'de yapılan başka bir araştırmaya göre ise, gelecekteki aşırı sıcak hava dalgaları için gezegendeki en ölümcül yer, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ve dünyanın en önemli gıda üreten bölgesi olan kuzey Çin ovası olacak.