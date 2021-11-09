Küresel ısınma devam ederse bir milyarı aşkın insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalacak

SAĞLIKLI İNSANI BİLE 6 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

İngiltere Meteoroloji Ofisi, hem ısıyı hem de nemi birleştiren yaş termometre sıcaklığını değerlendirdi. Bu ölçü 35 dereceye ulaştığında insan vücudu terleyerek serinleyemiyor ve gölgede oturan sağlıklı insanlar bile altı saat içinde ölüyor.

Kurumun analizi 32 derecelik bir yaş termometre sıcaklık limiti kullandı. Bu limit, işçilerin ısı bitkinliğini önlemek için yılda en az 10 gün boyunca düzenli olarak dinlenmelerini gerektiriyor.