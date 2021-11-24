Küresel ısınma dünyanın en sadık canlılarını değiştirdi: Albatroslar arasındaki 'boşanma'lar arttı

"SADIK BİR İNSANDA OLUŞABİLECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİPLER"

Diğer taraftan, hayvanlar aleminin en sadık eşlerinden biri olan albatrosların aşk hayatları uzun zamandır bilimsel bir araştırma konusu oldu. Yeni Zelanda koruma departmanının baş bilim danışmanı ve otuz yıldır ülke sularında albatroslar üzerinde çalışan Dr Graeme Elliot, “Sadık bir insanda olabileceğini düşündüğümüz tüm özellikler onlarda var. Antropomorfizme* en çok konu olan hayvanlardan biri onlar ” dedi.

Antropomorfizm: İnsan biçimcilik olarak da bilinen bu kavram, insani niteliklerin başka bir varlığa atfedilmesine deniliyor. Hayvanlar, cansız varlıklar, doğa güçleri, monoteist ve politeist dinlerdeki tanrılar, melekler, şeytanlar ve daha başka kavramlar da "antropomorfizm" konusu olabiliyor.