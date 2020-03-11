Küresel ısınma dünyanın üçte birinden fazlasında yeşil alanları artırdı

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları küresel ısınmanın btiki örtüsünden yoksun çöller ile Kuzey kutbu tundrasındaki yeşil alanları 50 yıl öncesine göre yüzde 20’i arttığını ortaya koydu. Buna göre, yağışların artmasıyla savana tropik yağmur ormanları ile kuru çöller arasındaki geçiş bölgesinde yer alan geniş çayırlarda çalı ve ağaç örtüsü de yüzde 30 artarak, iklim değişikliği, dünya topraklarının üçte birinden fazlasında yeşillikleri belirgin bir biçimde genişletti.

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ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 11.03.2020 - 14:07

İngiltere’de Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Küresel Ekoloji ve Biyocoğrafya dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma göre, iklim değişikliği Kuzey Kutup Dairesi de dahil olmak üzere dünyanın normalde çorak olan bölgelerinde ağaçların ve bitkilerin kök salmasına neden oluyor.

Altı kıtada 900 bölgedeki binden fazla bitki örtüsünü 50 yıl boyunca gözlemleyen bilim insanları, daha sıcak ve daha soğuk havanın dünya toprağının yüzde 40'ını oluşturan savanlar ve tundralarda daha fazla bitki yetişmesine olanak tanıdığını keşfettiler.

KUZEY KUTBU'NDA BİTKİ ÖRTÜSÜ YÜZDE 20 ORANINDA ARTTI Araştırmanın bulgularına göre Kuzey Kutbu tundrasındaki hızlı ısınma; Kuzey Kanada, ABD, Grönland, Kuzey Avrupa ve Rusya'yı kapsayan çalı bitki örtüsünü 50 yıl öncesine göre yüzde 20 artırdı.

Afrika'nın ovaları, Avustralya'nın ve Güney Amerika'nın dış kesimindekiler ve bu bölgelerdeki kuru topraklar da dahil olmak üzere savanlardaki çalı ve ağaç örtüsü; artan yağış miktarıyla birlikte, aynı dönemde yüzde 30 arttı.

ORAMN YANGINLARI ARTIŞ VE HAYVAN EKOSİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK UYARISI Ancak, uzmanlar her iki ekosisteminde artan odunsu bitkiler yüzünden orman yangınları ve aşırı hayvan artışı nedeniyle tehdit edilebileceğini vurguladı.

Araştırma ekibinden Mariana Garcia Criado, “Bu araştırma, iklim değişikliğinin gezegenimize geniş kapsamlı etkilerini gösteriyor. Farklı coğrafyaların iklim değişikliğine yanıt verme biçimlerini ortaya koymak için yerel halk ile bilim insanları arasında sıkı bir iş birliği gerekiyor” açıklamasını yaptı.

ARKTİK KÜÇÜLÜYOR Diğer taraftan, Arktik’teki sıcaklıklar son on yılda arttığı için için çalılar tundrada daha çabuk büyüyor, daha hızlı ve yeni alanlara doğru genişliyor. García Criado,konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adada bu süre zarfında genişleyen çalı örtüsü dışında , donmuş çözülmesi nedeniyle adanın zaman içinde küçüldüğünü ortaya koyduk.

Kuzey Kutbu'ndaki çalı örtüsünün genişlemesi toprak sıcaklıklarını artırabilir ve dünya toprak karbonunun yaklaşık yarısını içeren donmuş zeminin çözülmesine neden olabilir.

Diğer taraftan uzmanlar, tundra ve savana bölgelerindeki (benzersiz biyolojik çeşitlilik içeren geniş, açık alanlar) dramatik değişikliklerin küresel karbon dengesini ve iklim sistemini değiştirebileceğini söylüyor. Çünkü odunsu bitkiler karbon depoluyor, yangın riski artırıyor ve Güneş’in sıcaklığının ne kadarının uzaya geri yansıtıldığını etkiliyor. Ayrıca, uzmanlar daha fazla odunsu bitkinin tundradaki karibu ve savandaki filler de dahil olmak üzere çeşitli türlere ev sahipliği yapan alanların benzersiz biyoçeşitliliğini etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor.

YAPILAN EN BÜYÜK ARAŞTIRMA Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan küresel çalışma, bu alanların zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren bugüne kadarki en büyük çalışma konumunda bulunuyor.

Uzmanlar araştırmanın sonucunda odunsu bitkilerinin ani yayılımının iklim değişimleri arasında yaygın olduğu sonucuna vardı.