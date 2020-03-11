Küresel ısınma dünyanın üçte birinden fazlasında yeşil alanları artırdı

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 11.03.2020 - 14:07 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 14:09
Altı kıtada 900 bölgedeki binden fazla bitki örtüsünü 50 yıl boyunca gözlemleyen bilim insanları, daha sıcak ve daha soğuk havanın dünya toprağının yüzde 40'ını oluşturan savanlar ve tundralarda daha fazla bitki yetişmesine olanak tanıdığını keşfettiler.
Araştırma ekibinden Mariana Garcia Criado, “Bu araştırma, iklim değişikliğinin gezegenimize geniş kapsamlı etkilerini gösteriyor. Farklı coğrafyaların iklim değişikliğine yanıt verme biçimlerini ortaya koymak için yerel halk ile bilim insanları arasında sıkı bir iş birliği gerekiyor” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, Arktik’teki sıcaklıklar son on yılda arttığı için için çalılar tundrada daha çabuk büyüyor, daha hızlı ve yeni alanlara doğru genişliyor. García Criado,konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adada bu süre zarfında genişleyen çalı örtüsü dışında , donmuş çözülmesi nedeniyle adanın zaman içinde küçüldüğünü ortaya koyduk.
Kuzey Kutbu'ndaki çalı örtüsünün genişlemesi toprak sıcaklıklarını artırabilir ve dünya toprak karbonunun yaklaşık yarısını içeren donmuş zeminin çözülmesine neden olabilir.