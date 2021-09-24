Küresel ısınma gezegenimizi yok ediyor: Rusya tarihindeki en kötü orman yangını mevsimi yaşandı

Greenpeace Rusya, son birkaç yılda ülkede yangından etkilenen alanları 15 milyon hektarı geçerek rekor kırdığını belirtti.

Bu durum, küresel ısınmanın yeni normali olarak kabul ediliyor. Rekor, Sibirya'da ve orta Rusya'nın başka yerlerinde yaşayan yüz binlerce insan için benzeri görülmemiş seviyelerde küresel orman yangını emisyonları üreten ve günlük yaşamı tersine çeviren uzun bir yangın mevsiminin ardından geldi.