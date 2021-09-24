Küresel ısınma gezegenimizi yok ediyor: Rusya tarihindeki en kötü orman yangını mevsimi yaşandı

ntv.com.tr 24.09.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 13:40
Greenpeace Rusya, son birkaç yılda ülkede yangından etkilenen alanları 15 milyon hektarı geçerek rekor kırdığını belirtti.
Bu durum, küresel ısınmanın yeni normali olarak kabul ediliyor. Rekor, Sibirya'da ve orta Rusya'nın başka yerlerinde yaşayan yüz binlerce insan için benzeri görülmemiş seviyelerde küresel orman yangını emisyonları üreten ve günlük yaşamı tersine çeviren uzun bir yangın mevsiminin ardından geldi.
Rusya’daki yangınlar en fazla sıcak yazların geniş tayga ormanlarını birer kibrit kutusuna çevirdiği Sibirya’daki toplulukları etkiledi.
Sibirya’nın kuzeyindeki Yakutistan en fazla etkilenen bölge olurken, başkent Yakutsk haftalarca dumanla ve sisle kaplandı. Bölgede yaşayan köylüler birlikte dayanışarak evlerini yangından kurtarmaya çalıştılar.
Teryut köyünde yaşayan Varvara adlı 63 yaşındaki köylü, ‘’Acil durum çalışanları müdahale ettiler ve köylüler alevlerle boğuşsa da söndürmeyi başaramadılar, durduramadılar’’ diye konuştu.
Greenpeace Rusya’nın yangınla mücadele projesinin başkanı Grigory Kuksin, ‘’Eğer ot, saz ve tundra yangınlarını da sayarsak daha yüksek sayıları görebiliriz’’ dedi.
Ormanlık olmayan alanlar da dahil edilirse neredeyse İtalya ya da Polonya büyüklüğünde 30 milyon hektarlık alanda yangının görüldüğünün söylenebileceğini aktardı.
Rusya’daki yanan ormanlar ayrıca en kötü küresel salınımlardan birine de yol açtı. AB Copernicus Atmosfer İzleme Servisi yanan ormanların geçen ay 1,3 milyar ton karbondioksit ortaya çıkardığını, bu miktarın kurumun ölçüme başladığı 2003’ten bu yana en yüksek miktar olduğu açıklandı.
Sibirya’daki tayga ormanlarındaki yangınlarında Haziran ve Ağustos ayları arasında 970 milyon ton karbondioksit atmosfere salındı. Yılın bu döneminde normalde görülmeyen alışılmamış derecedeki yüksek sıcaklıklar Kutup Dairesi’nin kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.
Rusya’nın güney bölgesi Rostov, Volgograd, Astrakhan ve Orenburg’da da ot yangınları devam ediyor.