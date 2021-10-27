Küresel ısınma Guatemala'da tarımı yok etti: Hiçbir şeyimiz kalmadı

“HİÇBİR ŞEY KALMADI”

Diğer taraftan, ”Yat'ın tarlalarda ona yardım eden dört oğlundan en büyüğü olan Oscar, bekleyemeyen ve bunun yerine ABD’ye ulaşmayı umarak 120 kilometrelik Meksika sınırına giden binlerce gençten yalnızca biriydi.

Yat, "İnsanlar ABD’ye gitmeye çalışıyor. Çünkü burada hayatta kalmanın bir yolu yoktu. Oscar, aynı nedenle gitti. Çünkü burada hiçbir şeyimiz kalmadı. Onu göndermek istemedik” dedi.