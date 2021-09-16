Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor

Almanya’da küresel ısınma ve yayılan sera gazı ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma yapıldı. Hayvancılık nedeniyle yayılan sera gazı ve kirlenen temiz suların engellenmesi amacıyla yapılan çalışmada, ineklere tuvalet eğitimi verilmeye başlandı. 16 inek üzerinde yapılan çalışmada 11’ine tuvalet eğitimi başarıyla verildi.

ntv.com.tr 16.09.2021 - 15:01

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 1

Almanya’da yapılan yeni bir çalışmada, küresel ısınmadaki etkilerini en aza indirmek için ineklere tuvalet eğitimi verilmeye başlandı.

Yeni Zelanda'nın Auckland Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ineklerin çocuklar gibi lazımlık kullanıp kullanamayacağı üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 2

Yaydıkları azot gazı nedeniyle küresel ısınmada etkileri olan inekler ile davranış bilimciler tarafından gerçekleştirilen çalışmada 16 ineğin 11’inin lazımlık kullanmayı öğrendiği belirtildi.

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 3

Çalışmanın liderliğini yapan davranış biyolojisi öğretim görevlisi Profesör Lindsay Matthews, ineklerin lazımlık kullanma becerisini çocuklarla benzer hızda geliştirdiklerini belirtti.

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 4

15 gün süren çalışmada araştırmacılar, ineklerin belirli bir kapıdan geçerek ‘MooLoo’ adını verdikleri suni çim kaplı bir bölgeye girmeleri yönünde teşvik etti.

Üretilen projenin hızlanması adına ineklere daha fazla tuvalete gitmeleri için diüretik veren bilim insanları, ineklerin öğretilen bölgeye idrarlarını yapmaya başladıklarını bildirdi.

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 5

Çalışmada özellikle Avrupa kıtasında, günde 30 litreye kadar idrar üreten ineklerin çevreye büyük zarar verdiği aktarılırken idrarlarındaki amonyağın toprakla karışması durumunda azot okside dönüştüğü bildirildi.

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 6

Çalışmayı yöneten Profesör Lindsay Matthews, "Dışarıda hayvanlarınız olduğunda, üre toprakta nitratlara dönüşebilir, daha sonra su yollarını kirletebilir ve su yollarında her türlü soruna neden olabilir" dedi.

Matthews, yapılan sistemle, "Nitratlar, karbondioksitten 300 kat daha güçlü olan azot protokside dönüştürülüyor" diye ekledi.

Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor - 7

Dünya çapında, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10'unun büyükbaş hayvanlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Çevre Koruma Ajansı, nitrojen oksidin, 2019'da ABD'deki sera gazlarının yüzde 7'sini oluşturduğunu açıklamış, bununla birlikte, hayvancılığın azot oksitten daha da büyük bir çevresel endişe oluşturduğu ve küresel ısınmanın başlıca nedeni olan metan gazı ürettiklerini bildirmişti. 

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