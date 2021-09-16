Küresel ısınma için yeni önlem: İneklere tuvalet eğitimi veriliyor

Çalışmayı yöneten Profesör Lindsay Matthews, "Dışarıda hayvanlarınız olduğunda, üre toprakta nitratlara dönüşebilir, daha sonra su yollarını kirletebilir ve su yollarında her türlü soruna neden olabilir" dedi.

Matthews, yapılan sistemle, "Nitratlar, karbondioksitten 300 kat daha güçlü olan azot protokside dönüştürülüyor" diye ekledi.