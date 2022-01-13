Küresel ısınma Kuzey Kutbu'ndaki evleri yok ediyor: 5 milyon kişi tehlikede

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 11:04
İklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmanın bulguları yayımlandı.
Araştırmada Kuzey Kutbu’ndaki evlerin yok olmak üzere olduğu belirtilirken, ısınan havanın donmuş zeminin erimesine neden olduğu, bunun da evlere, yollara ve boru hatlarına zarar verdiği belirtildi.
Nature Reviews Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışmada, Rusya, Kuzey Amerika ve İskandinavya dahil olmak üzere Arktik’in donmuş topraklarının (permafrost) üzerinde beş milyon insanın durumdan etkilendiği vurgulandı.
Raporda, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'nun gezegenin geri kalanından iki ila dört kat daha hızlı ısınmasına neden olduğunun altı çizildi.
Kuzey Kutbu'nda çalışan bilim insanları, 2050 yılına kadar altyapının yüzde 70'inin ve kritik altyapının yüzde 30 ila 50'sinin yüksek hasar riski altında olduğunu ve bunun maliyetinin on milyarlarca dolar olacağını söyledi.
Çalışmada, iklim değişikliğinin doğal dünyanın yanı sıra günlük yaşamı nasıl tehdit etmesinin beklendiğini bir kez daha vurgularken, bir Alaska sakini olan Kaare Sikuaq Erickson verdiği demeçte, "Kuzey Kutbu topluluklarının hepsi farklı ama permafrost üzerinde yaşayan herkes gerçekten mücadele ediyor" dedi.
İki yıldan uzun süredir sürekli olarak donmuş olan arazi olarak tanımlanan Permafrost veya tundranın Kanada topraklarının yarısı ve Alaska'nın yüzde 80'i dahil olmak üzere kuzey yarımkürenin kara yüzeyinin yaklaşık dörtte birini kapladığının altı çizildi.
Araştırmanın bulgularında ısınan sıcaklıkların, obruk oluşumu, toprak kaymaları ve sel gibi genellikle öngörülemeyen etkilerle parçalarının çözülmesine neden olduğu aktarıldı.
Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Prof. Jan Hjort, "Hem yapıların kendisi hem de iklimin ısınması, mevcut altyapıyı ve gelecekteki inşaat projelerini tehdit eden donmuş toprakların çözülmesine neden oluyor" diye konuştu.
Erickson, Alaska topluluklarının karşılaştığı zorlukları açıklarken, ”Bir buz bloğunun üzerinde yaşadığınızı ve sürekli olarak onu donmuş halde tutmaya çalıştığınızı hayal edin” derken, "Tarihsel olarak buz daha soğuktu, ama şimdi hızla ısınıyor. Binaların ve otoyolların temellerinin inip kalktığını görüyorsunuz ki yollarda da büyük tümseklerin üzerinden geçiyorsunuz" " ifadelerini kullandı.
Araştırma, Rusya'da donmuş toprak üzerine inşa edilmiş bazı şehirlerde binaların yüzde 80'e kadarının hasar gördüğünü gösterirken, Kuzey Kutbu'ndaki şehirlerin çoğunun Rusya'da bulunduğunun altı çizildi.
Çalışmaya göre, kuzey yarımkürenin donmuş bölgelerinde en az 120 bin bina, 40 bin km yol ve 9 bin 500 km boru hattı ve uçak pistleri bulunuyor.