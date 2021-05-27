Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi

KÜRESEL EŞİTSİZLİĞİ DAHA DA BELİRGİN HALE GETİRİYOR

Çalışmayı yöneten İngiltere’deki Imperial College London'dan Emma Lawrance, "Ruh sağlığı şu anda iklim değişikliğinin görünmeyen bir etkisi. Bu, gelecekte daha fazla insanı etkileyecek ve özellikle eşitsizliği daha da kötüleştirecek büyük bir sorun. Evinizi kaybettiyseniz, tekrarlanan sel riski altındaysanız, bir aile üyenizi yangında kaybettiğiniz için yas tutuyorsanız, şok ve travma yaşarsınız. Ayrıca, bazı insanlar ani çevre değişiklikleri nedeniyle tedavisi çok uzun süren TSSB, anksiyete, depresyon ve artan intihar riskiyle karşı karşıya " ifadelerini kullandı.