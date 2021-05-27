Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi

ntv.com.tr 27.05.2021 - 16:58
Dünyada akıl sağlığı sorunlarından ortalama bir milyar insan etkileniyor ve her yıl trilyonlarca dolara mal oluyor. Araştırmacılar, önlem alınmadığı takdirde küresel ısınmanın sorunu daha da kötüleştireceğini söyleyerek, iklim etkilerinin zihinsel sağlık zorluklarını artırdığı ve insanları başka sonuçlara karşı daha savunmasız bıraktığı bir kısır döngüyü tanımladı.
Çalışmanın yazarları, “İklim krizi dünya çapında yüz milyonlarca insanın zihinsel sağlığını etkiliyor. Bu etkiler şu anda politika ve planlamada hesaba katılmayan gizli maliyetleri içeriyor” sonucuna vardı.
Bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında 2010-2020 arasındaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen 54 bin tıbbi araştırma makalesini analiz etti. Sonuçlarda, söz konusu makalelerinin yüzde 1’inden azının akıl sağlığını ele aldığı görüldü. Ancak, uzmanlar artan sıcaklıklarla intihar oranlarının arttığının zaten bilindiğini söyledi. Daha önce yapılan farklı bir çalışmada , belirli bir eşiğin üzerindeki her 1 derecelik artışın intihar oranını yüzde 1 arttığını gösterdi.
Bununla birlikte, hava kirliliği, orman yangınları ve kasırgalar gibi çeşitli faktörlerin de yüksek intihar oranlarına katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar bulunuyor. Ayrıca, önceden var olan bir akıl hastalığı olan, özellikle psikoz, demans ve madde bağımlısı kişilerin, sıcak hava dalgaları sırasında ölme olasılığının iki ile üç kat daha fazla olduğu biliniyor.
Çalışmayı yöneten İngiltere’deki Imperial College London'dan Emma Lawrance, "Ruh sağlığı şu anda iklim değişikliğinin görünmeyen bir etkisi. Bu, gelecekte daha fazla insanı etkileyecek ve özellikle eşitsizliği daha da kötüleştirecek büyük bir sorun. Evinizi kaybettiyseniz, tekrarlanan sel riski altındaysanız, bir aile üyenizi yangında kaybettiğiniz için yas tutuyorsanız, şok ve travma yaşarsınız. Ayrıca, bazı insanlar ani çevre değişiklikleri nedeniyle tedavisi çok uzun süren TSSB, anksiyete, depresyon ve artan intihar riskiyle karşı karşıya " ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Lawrance, henüz küresel ısınmanın sonuçlarından doğrudan etkilenmemiş olanlar için bile geleceğe ilişkin bir ekonomik kaygının söz konusu olduğunu söyledi.
Lawrence, “İklim değişikliği ile birlikte gelen keder ve korku özellikle gençlerin yaşadığı sorunları gerçekten artırabilir. 2020'deki salgının ortasında bile, İngiltere’deki gençler iklim değişikliği konusunda Covid-19'dan çok daha fazla stres bildirdi” dedi.