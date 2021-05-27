Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi

Bilim insanları, küresel iklim krizinin dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdiğini, ancak ödenen büyük bedelin gizli tutulduğu konusunda uyardı. Sıcak hava dalgaları ile artan intihar oranları arasında ilişki olduğunu belirten uzmanlar, seller ve orman yangınları gibi aşırı hava koşullarının mağdurlarda travma yarattığını söyledi.

ntv.com.tr 27.05.2021 - 16:58

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 1

DÜNYADA YAKLAŞIK BİR MİLYAR İNSAN AKIL SAĞLIĞI PROBLEMLERİNDEN ETKİLENİYOR

Dünyada akıl sağlığı sorunlarından ortalama bir milyar insan etkileniyor ve her yıl trilyonlarca dolara mal oluyor. Araştırmacılar, önlem alınmadığı takdirde küresel ısınmanın sorunu daha da kötüleştireceğini söyleyerek, iklim etkilerinin zihinsel sağlık zorluklarını artırdığı ve insanları başka sonuçlara karşı daha savunmasız bıraktığı bir kısır döngüyü tanımladı.

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 2

Çalışmanın yazarları, “İklim krizi dünya çapında yüz milyonlarca insanın zihinsel sağlığını etkiliyor. Bu etkiler şu anda politika ve planlamada hesaba katılmayan gizli maliyetleri içeriyor” sonucuna vardı. 

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 3

54 BİN TIBBİ MAKALE İNCELENDİ

Bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında 2010-2020 arasındaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen 54 bin tıbbi araştırma makalesini analiz etti. Sonuçlarda, söz konusu makalelerinin yüzde 1’inden azının akıl sağlığını ele aldığı görüldü. Ancak, uzmanlar artan sıcaklıklarla intihar oranlarının arttığının zaten bilindiğini söyledi.  Daha önce yapılan farklı bir çalışmada , belirli bir eşiğin üzerindeki her 1 derecelik artışın intihar oranını yüzde 1 arttığını gösterdi.  

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 4

Bununla birlikte, hava kirliliği, orman yangınları ve kasırgalar gibi çeşitli faktörlerin de yüksek intihar oranlarına katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar bulunuyor. Ayrıca, önceden var olan bir akıl hastalığı olan, özellikle psikoz, demans ve madde bağımlısı kişilerin, sıcak hava dalgaları sırasında ölme olasılığının iki ile üç kat daha fazla olduğu biliniyor.

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 5

KÜRESEL EŞİTSİZLİĞİ DAHA DA BELİRGİN HALE GETİRİYOR

Çalışmayı yöneten İngiltere’deki Imperial College London'dan Emma Lawrance, "Ruh sağlığı şu anda iklim değişikliğinin görünmeyen bir etkisi. Bu, gelecekte daha fazla insanı etkileyecek ve özellikle eşitsizliği daha da kötüleştirecek büyük bir sorun. Evinizi kaybettiyseniz, tekrarlanan sel riski altındaysanız, bir aile üyenizi yangında kaybettiğiniz için yas tutuyorsanız, şok ve travma yaşarsınız. Ayrıca, bazı insanlar ani çevre değişiklikleri nedeniyle tedavisi çok uzun süren  TSSB, anksiyete, depresyon ve artan intihar riskiyle karşı karşıya " ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 6

Bununla birlikte Lawrance, henüz küresel ısınmanın sonuçlarından doğrudan etkilenmemiş olanlar için bile geleceğe ilişkin bir ekonomik kaygının söz konusu olduğunu söyledi. 

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 7

Lawrence, “İklim değişikliği ile birlikte gelen keder ve korku özellikle gençlerin yaşadığı sorunları gerçekten artırabilir. 2020'deki salgının ortasında bile, İngiltere’deki gençler iklim değişikliği konusunda Covid-19'dan çok daha fazla stres bildirdi” dedi. 

Küresel ısınma milyonlarca insanın akıl sağlığına zarar verdi - 8
Diğer taraftan İngiltere Kraliyet Psikiyatri Koleji başkanı Adrian James,: “Bu çalışma,  hem hükümetler hem de sağlık hizmetleri için  dönüm noktası niteliğindeki bir belgedir. Araştırma, acil eylem olmadan gezegensel krizin gelecek nesiller için sağlığın tüm yönlerini etkileyeceğinin altını çiziyor” değerlendirmesinde bulundu.

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