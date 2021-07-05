Küresel ısınma nedeniyle Arktik deniz buzu yakın bir zamanda yok olacak: İşte Dünya'yı bekleyen tehlikeler

ntv.com.tr 05.07.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 14:33
Arktik deniz buzu gezegenin sıcaklığını kontrol etmede önemli bir rol oynuyor ve bu doğal termostatla ilgili herhangi bir sorun büyük endişe yaratıyor.
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’den (NASA) alınan rakamlar, Arktik deniz buzundaki minumum kaybın, 1981-2010 ortalamasına göre son on yılda yüzde 13,1 civarında olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte, 2007'de yayımlanan küresel ısınmayla ilgili önemli bir rapor, insan faaliyetlerinin neden olduğu atmosferdeki artan sera gazı konsantrasyonu ile bölgedeki deniz buzu boyutunun azalması arasında bağlantı kurdu. Isınan bir dünyada deniz buzunun ortadan kaybolması da ortalama yüzey sıcaklıklarının yükselmesine katkıda bulunuyor.
Çünkü, deniz buzunun Güneş ışığının yüzde 80'ini uzaya geri yansıttığı tahmin ediliyor. Ancak deniz buzu eridiğinde, kendisine çarpan güneş ışığının yaklaşık yüzde 90'ını emen daha koyu okyanus yüzeyi açığa çıkıyor. Bu da dünyanın ısınmasına neden oluyor.
Bilim dünyasında Albedo etkisi olarak bilinen bu olay, açık renkli yüzeylerin karanlık yüzeylerden daha fazla ısı yansıtması nedeniyle oluşuyor.
Diğer taraftan, Kuzey Kutbu'ndaki okyanusun donması ve çözülmesi mevsimsel bir şekilde gerçekleşiyor. Donma Mart ayında, erime ise Eylül ayında maksimuma ulaşıyor.
Veriler, dünya ısındıkça Arktik deniz buzunun kapsamının her on yılda yüzde 13 oranında küçüldüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, karadaki gözlemlerden ve uydulardan elde edilen veriler, gezegen ısındıkça Kuzey Kutbu kutup bölgesindeki deniz buzunun kapsamının azaldığını ortaya koyuyor.
Bu durum meydana geldikçe, albedo (veya yansıtma) etkisi azalıyor, çünkü karanlık okyanus suları, daha hafif olan deniz buzundan daha fazla ısı emiyor. Sonuçta, karada ve okyanuslarda sıcaklık artıyor.
Nihayetinde, bilim insanları, geleneksel olarak karla kaplı bölgelerde artan erime miktarının bir "devrilme noktasını" tetikleyeceğinden korkuyor. Bu noktada, atmosfer ısınmasını geri almanın bir yolu yok.
Bununla birlikte, kuzey kutup bölgesinde azalan buz yoğunluğu Kuzeybatı Geçidi'nin açılmasına neden oluyor. Bu ticaret yolu, Kuzey Atlantik Okyanusu ile Kuzey Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlıyor.
19. yüzyıldan beri, Grönland ve Kanada'nın Arktik adaları arasındaki donmuş Arktik sularında gezilebilir bir rota bulmak, gelişmiş ülkeler arasında bir yarışa neden oldu. Ekstrem hava koşullarıyla mücadele eden birçok denizci bu nedenle hayatını kaybetti. Bununla birlikte, bazı uzmanlar, yaz aylarında deniz buzu geri çekildikçe, rotanın yakın gelecekte ticari olarak uygun hale geleceğini tahmin ediyor.
Bu olay, bazıları için küresel denizcilik sektöründe devrim yaratacak. Diğerleri için ise gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket. Çevre grupları, bozulmamış Arktik sularından geçen artan bir nakliye trafiği hacminin yavaş büyüyen deniz ekosistemlerine zarar vereceğinden korkuyor. Özellikle bir geminin uzak kutup sularında bir aksilikle karşılaşmasından ve potansiyel olarak yıkıcı bir kirlilik olayına neden olmasından korkuyorlar.
Kanıtlar, incelen deniz buzunun, kutup ayıları gibi besin zincirinin en üstünde bulunan yırtıcı hayvanlar da dahil olmak üzere vahşi yaşamı etkilediğini gösteriyor. Buz, hayvanların ağırlığını taşıyacak kadar güçlü değil, bu da onları yüzmeye zorluyor ve avlarını
yakalamayı zorlaştırıyor. Ayrıca kutup ayıları, habitatlarında yiyecek bulamadıkları için insan yerleşimlerine geliyor.
Öte yandan, bilim insanları arasındaki başka endişe ise, eriyen deniz buzunun
Kuzey Kutbu'ndaki büyük bir okyanus akıntısını, yani Beaufort Döngüsü'nü etkilemesi.
Tatlı su, tuzlu deniz suyundan daha az yoğunluğa sahip. Araştırmacılar, Arktik Okyanusu'ndan kuzey Atlantik Okyanusu'na ani bir tatlı su akışının akımın gücünü değiştirebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, suyu Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyılarından aşağıya iten kuvvetin azalması olarak açıklanıyor.