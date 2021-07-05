Küresel ısınma nedeniyle Arktik deniz buzu yakın bir zamanda yok olacak: İşte Dünya'yı bekleyen tehlikeler

ALBEDO ETKİSİ HAKKINDA

Bu durum meydana geldikçe, albedo (veya yansıtma) etkisi azalıyor, çünkü karanlık okyanus suları, daha hafif olan deniz buzundan daha fazla ısı emiyor. Sonuçta, karada ve okyanuslarda sıcaklık artıyor.

Nihayetinde, bilim insanları, geleneksel olarak karla kaplı bölgelerde artan erime miktarının bir "devrilme noktasını" tetikleyeceğinden korkuyor. Bu noktada, atmosfer ısınmasını geri almanın bir yolu yok.