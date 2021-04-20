Küresel ısınma nedeniyle çok yakında hepimiz aynı kahveyi tüketeceğiz: Coffea stenophylla

ntv.com.tr 20.04.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 11:24
Sıcaklıklar yükseldikçe, iyi kahvenin yetiştirilmesi giderek zorlaşıyor. Bilim insanları 2050 yılına kadar dünyada kaliteli kahve için kullanılan arazilerin yaklaşık yarısının verimsiz olacağını söyledi.
Ancak, Fransız araştırma enstitüsü Cirad, Greenwich Üniversitesi ve Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nden uzmanlar kahveninin geleceğini kurtarabilecek bir türü keşfettiklerini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere’deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri kahve araştırma müdürü Dr. Dr Aaron Davis, "Çok fazla yabani kahveyi tatmış biri olarak söyleyebilirim ki, beklentilerimiz oldukça düşüktü. Ancak, Coffea stenophylla’nın harika tadı olduğunu keşfetmemizle şaşkına döndük. Ayrıca Arabica kahvesinden çok daha sıcak koşullar altında yetiştirilebiliyor” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, Coffea stenophylla, yakın zamana kadar Fildişi Sahili dışında neslinin bir asır önce tükendiği düşünülen yabani bir kahve türü. Ancak, yakın zamanda Sierra Leone'de yeniden keşfedildi.
Nature Plants dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Sierra Leone ve Fildişi Sahili'nden gelen numuleri öğüterek, bir grup kahve uzmanına sundu. Bilim insanlarının bildirdiğine göre, kahve tadımcılarının yüzde 80’ininden fazlası, Stenophylla ve Arabica arasındaki farkı kör tadımlarda söyleyemedi.
Diğer taraftan araştırmacılar, her iki kahvenin de yetiştirilmesi için gerekli olan iklim koşullarını modellediler.Sonuçlar Stenophylla’nın potansiyel olarak Arabica'dan en az 6 santigrat daha yüksek sıcaklıklara tahammül edebileceğini gösterdi.
Ayrıca, çalışmada yabani kahvenin yüksek kaliteli kahvenin geleceğini koruma potansiyelini değerlendirmeye başlamak için bu yıl Sierra Leone’de fideler ekileceği aktarıldı..
Dr. Davis, Stenophylla'nın bir gün büyük ölçekte Sierra Leone'de yeniden yetiştirileceğini umduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde kahve dükkanlarında olmayacak, ancak beş ila yedi yıl içinde pazara yüksek değerli bir kahve olarak girdiğini göreceğiz ve yaygın hale gelecek " dedi.
Üstün bir tada sahip olduğu kabul edilen Arabica, dağlarda yetiştiriliriyor ve dünya kahve üretimininin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Ancak, Arabica'nın iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı oldukça sınırlı. Bununla birlikte, çiftçiler hali hazırda yüksek sıcaklıkların ve düşük veya düzensiz yağışların etkilerini yaşıyor.
Öte yandan, kahve üretimine yönelik diğer tehditler arasında fiyat dalgalanmaları, tarım ilaçları ve hastalıklar yer alıyor.
Yabani kahvenin büyük çoğunluğu Afrika'nın ücra ormanlarında ve Madagaskar adasında yetişiyor. Afrika'nın dışında ise yabani kahve Hindistan, Sri Lanka ve Avustralya'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere diğer tropikal iklimlerde yetiştiriliyor.