Küresel ısınma nedeniyle çok yakında hepimiz aynı kahveyi tüketeceğiz: Coffea stenophylla

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere’deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri kahve araştırma müdürü Dr. Dr Aaron Davis, "Çok fazla yabani kahveyi tatmış biri olarak söyleyebilirim ki, beklentilerimiz oldukça düşüktü. Ancak, Coffea stenophylla’nın harika tadı olduğunu keşfetmemizle şaşkına döndük. Ayrıca Arabica kahvesinden çok daha sıcak koşullar altında yetiştirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Coffea stenophylla, yakın zamana kadar Fildişi Sahili dışında neslinin bir asır önce tükendiği düşünülen yabani bir kahve türü. Ancak, yakın zamanda Sierra Leone'de yeniden keşfedildi.