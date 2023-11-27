Küresel ısınma nedeniyle dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi: Her 0,1 derecelik ısınma milyonlarca insanı öldürecek
Dünya, insan faaliyetleri ve iklim krizi nedeniyle adım adım kendini tüketiyor. ABD'de yapılan yeni bir çalışmaya göre, dünyanın çeşitli bölgeleri bu yıl, küresel ısınma ile bağlantılı aşırılıklara maruz kaldı ve dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi. Bilim insanları, "Her 0,1 derecelik ısınma milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanabilir." uyarısında bulundu.
Oregon Üniversitesi öğretim üyesi Dr. William J. Ripple, 2023'ün, iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırılıkların dünyanın çeşitli yerlerinde kayda geçtiği bir yıl olduğuna dikkati çekerek, küresel ortalama sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.