Küresel ısınma nedeniyle, dünyada kahve yetiştirilen alanlar 30 yılda yarı yarıya azalacak

KAJUNUN YETİŞTİRİLECEĞİ ALANLAR YÜZDE 17 ARTACAK

Öte yandan, kaju fıstığı için durumun kahveden oldukça farklı olduğu görüldü. Araştırmacılar göre, ekin yetiştirmek için son derece uygun olan dünya alanları, 30 yıl içinde yüzde 17 oranında artacak. Ancak ekonomisi kaju fıstığı üretimine tarımına bağlı bölgeler için bu iyi bir haber değil. En düşük sıcaklık artışı modellerine göre, Benin kaju yetiştirilen bölgelerinin yarısını kaybedecek.