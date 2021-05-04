Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor

Dünya küresel ısınma nedeniyle her geçen gün felakete doğru sürüklenirken, bilim insanları buzulların erimesi nedeniyle kaybolan nehirlerin sayısının arttığını açıkladı. “Nehir korsanlığı” olarak adlandırılan durumda buzullardan beslenen akarsular akışını kaybederek bir süre sonra tamamen yok oluyor. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle özellikle dünyanın yüksek bölgelerinde akan nehirlerin etrafındaki ekosistemlerin ve buralarda geçimini tarım ile sağlayan toplulukların tehlikede olduğunu açıkladı.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 17:30

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 1

Dünyanın dört bir yanındaki buzullar küresel ısınma nedeniyle hızla erirken, dünyadaki bazı topluluklar oldukça ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı: Nehirlerinin aniden kaybolması.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 2

“Nehir korsanlığı” olarak adlandırılan durum,  buzul erimesi nedeniyle bir nehirden akan suyun başka topraklara yönlenmesi ya da tamamen kaybolması anlamına geliyor. İlk nehir korsanlığı olayı Kanada'nın Yukon eyaletinde bulunan Kaskawulsh buzulunun erimesinin ardından 2016 yılında meydana geldi. Buzulun eriyen sularından beslenen Slims nehri geçen bahardan itibaren sularını tamamen kaybetti.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 3

DAĞLIK BÖLGELERDE BEHİRLER ÖZELLİKLE TEHLİKEDE

Bilim insanları, dünya çok daha az buzul içeren bir dünyaya doğru ilerlerken, yüzyıllardır sürekli olarak buzla kaplı olan toprağın buzsuz hale geleceğini ve böylece dağlık bölgelerdeki nehirlerin yok olacağını açıkladı.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 4

SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kanada’da yer alan Calgary Üniversitesi'nden bir yerbilimci olan Dan Shugar, "Dünyanın dört bir yanındaki buzullar geri çekiliyor. Bu geri çekilmenin ise artık iklim değişikliğinden kaynaklandığını kesinlikle biliyoruz” dedi.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 5

Shugar, 2016'da Kanada'nın Yukon Bölgesi'nde modern zamanlarda bilinen ilk nehir korsanlığı vakasını belgeleyen bilim insanlarının arasında yer aldı. Ardından, Kanada'nın en büyük buzulu o kadar çabuk eridi ki, olay büyük bir nehrin yönünü değiştirdi ve böylece beslediği bir gölün su seviyesini önemli ölçüde düşürdü.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 6

KANADA'DAN SONRA SIRA ALASKA'DA

Yüzlerce yıl boyunca, Slims Nehri büyük Kaskawulsh buzulundan kuzeye eriyen suyu Kluane nehrine oradan da Yukon Nehri'ne, Bering Denizi'ne taşıdı. Ancak 2016 ilkbaharında, buzulun yoğun erimesiyle birlikte, Sims Nehri suyunu kalıcı olarak Kaskawulsh Nehri üzerinden doğuya, orijinal varış yerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Alaska Körfezi'ne doğru daha dik bir eğime yönlendirdi.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor - 7

Şimdi, bilim adamları dikkatini Alaska'ya yönlendirdi. Ulusal Park Servisi jeoloğu Michael Loso, Glacier Bay Milli Parkının içinde hızla geri çekilen bir buzulun beslediği güçlü bir nehrin yönünü değiştirmesinin beklendiğini ve bunun çevre ekosistemine zarar vereceğini söyledi.

Güney Alaska'daki 350 metre kalınlığındaki Grand Plateau buzulu uzun süredir Alsek Nehri için bir bariyer görevi gördü.  Ancak önümüzdeki otuz yıl içinde Loso ve meslektaşları, buzuldan beslenen Dry Bay bölgesinden geçen Alsek Nehri’nin her yıl 10 metreye kadar güneydoğuya doğru kaydığını hesapladı.

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