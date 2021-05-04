Küresel ısınma nedeniyle dünyanın akarsuları tehlikede: Nehir korsanlığı olaylarında artış bekleniyor

Şimdi, bilim adamları dikkatini Alaska'ya yönlendirdi. Ulusal Park Servisi jeoloğu Michael Loso, Glacier Bay Milli Parkının içinde hızla geri çekilen bir buzulun beslediği güçlü bir nehrin yönünü değiştirmesinin beklendiğini ve bunun çevre ekosistemine zarar vereceğini söyledi.

Güney Alaska'daki 350 metre kalınlığındaki Grand Plateau buzulu uzun süredir Alsek Nehri için bir bariyer görevi gördü. Ancak önümüzdeki otuz yıl içinde Loso ve meslektaşları, buzuldan beslenen Dry Bay bölgesinden geçen Alsek Nehri’nin her yıl 10 metreye kadar güneydoğuya doğru kaydığını hesapladı.