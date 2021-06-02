Küresel ısınma nedeniyle martılar başta olmak üzere birçok tür yüzyılın sonunda yok olacak

KÜRESEL TİCARETİ ETKİLEYECEK

Raporda ayrıca, Amazon ormanlarında yaşayan siyah başlı sincap maymununun kaderi de inceledi. Uzmanlar, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda daha fazla sel meydana geleceğini ve bu durumun tüm siyah başlı sincap nüfusunu yok edebileceğini hesapladı.

Diğer taraftan, bilim insanları sıcaklıkların 1,5 dereceyi aşamasının küresel ticareti vuracağı konusunda da uyardı. Buna göre, Güney Amerika'daki Arabica kahve tarlalarının yaklaşık yüzde 90'ı 2050 yılına kadar mahsul vermeyi durduracak.