Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın
Yılın 9 ayı kar ve buzlarla kaplı olan Rusya'nın kuzey şehirlerinden Murmansk, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Aralık-ocak aylarında sıfırın altında 30 dereceleri gören Murmansk'ta, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının 25 derecenin de üzerine çıkmasıyla son yılların en sıcak günleri yaşandı. Sıcaktan bunalan şehir sakinleri, göl kenarlarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk şehri, tipik olarak yılın 9 ayı kar ve buzlarla kaplı olan bir bölge olarak bilinirken, son yıllarda yaşanan sıcak hava dalgası şehirde rekor sıcaklıklara neden oldu.