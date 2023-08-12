Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın

HALK GÖLLERE AKIN ETTİ

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Murmansk sakinleri serinlemek için göl kenarlarına akın etti. Şehir sakinleri, normalde karla kaplı olan manzaraların yerini güneşli günlerde serin sularda yüzme keyfine bırakırken, bu durum da şehirde farklı bir atmosferin oluşmasına neden oldu.