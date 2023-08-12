Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın

Yılın 9 ayı kar ve buzlarla kaplı olan Rusya'nın kuzey şehirlerinden Murmansk, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Aralık-ocak aylarında sıfırın altında 30 dereceleri gören Murmansk'ta, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının 25 derecenin de üzerine çıkmasıyla son yılların en sıcak günleri yaşandı. Sıcaktan bunalan şehir sakinleri, göl kenarlarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 1

Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk şehri, tipik olarak yılın 9 ayı kar ve buzlarla kaplı olan bir bölge olarak bilinirken, son yıllarda yaşanan sıcak hava dalgası şehirde rekor sıcaklıklara neden oldu. 

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Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 2

SICAKLIKLAR 25 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Aralık ve Ocak aylarında sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen sıcaklıklar yerini, Temmuz ve Ağustos aylarında 25 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklara bıraktı. 

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 3

Bu sıcaklık artışı, şehir sakinleri arasında şaşkınlık ve endişeye neden oldu.

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 4

Uzmanlara göre, Murmansk'ın yaşadığı sıra dışı sıcaklık artışı,  küresel ısınmanın etkilerinin bir göstergesi olabilir. 

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 5

Küresel ısınma, dünya genelinde hava koşullarının anormal şekillerde değişmesine neden olurken, soğuk bölgelerde dahi sıcaklık artışlarının yaşanması endişe verici bir durum olarak kabul ediliyor.

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 6

HALK GÖLLERE AKIN ETTİ

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Murmansk sakinleri serinlemek için göl kenarlarına akın etti. Şehir sakinleri, normalde karla kaplı olan manzaraların yerini güneşli günlerde serin sularda yüzme keyfine bırakırken, bu durum da şehirde farklı bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 7

Bölge iklim uzmanları, bu olayın uzun dönemli etkilerini ve gelecekteki hava koşullarını daha yakından incelemeye devam ediyor. 

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 8

Sonuç olarak, Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk şehri, son yılların en yüksek sıcaklıklarını yaşayarak sıcak hava dalgasının etkilerini gözlemliyor.

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 9

Bu durum, küresel ısınmanın etkilerinin bölgeler arası farklılıklar gözetmeksizin kendini gösterebileceğine dair bir örnek olarak görülüyor.

Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 10
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 11
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 12
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 13
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 14
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 15
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 16
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 17
Küresel ısınma Rusya'da: Karla kaplı kentte sahillere akın - 18
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