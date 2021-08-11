Küresel ısınma tüm çıplaklığıyla ortaya konuldu: Yeryüzü Fotoğrafları 2021’in (Earth Photography 2021) yarışmacıları belli oldu

Her yıl doğa ve insan ilişkisine dair farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Yeryüzü Fotoğrafları 2021”nin (Earth Photography 2021) yarışmacıları belli oldu. 36 sanatçının 52 fotoğrafı finale kaldı. Fotoğraflar, İspanya'daki meyve bahçelerinden Norveç'teki çarpıcı kuzey ışıklarına; Sri Lanka'daki mangrov korumalarından Kanada'daki kızıl sedir ağaçlarının ormansızlaştırılmasına kadar insanların vahşi yaşam üzerindeki etkisini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 11:17

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Coğrafya ile ilgili bilim dallarının gelişmesi amacıyla kurulan Kraliyet Coğrafya Topluluğu ve ormanlar ile doğal yaşamın korunması için çalışan Forestry England’ın düzenlediği Yeryüzü Fotoğrafları 2021'de (Earth Photography 2021) yarışacak adaylar belli oldu.

COVID HOLIDAYS 1, 2020, ASHLEY CHAPLIN

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"İnsan", "Yer", "Doğa", "Değişen Ormanlar" ve "İklim Değişikliğ"i olmak üzere 5 kategoride düzenlenen yarışmada 30'u aşkın sanatçının 52 fotoğrafı finale kaldı. 

BALANCING ACT ALL DAY LONG, 2019, JU SHEN LEE

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Uluslararası yarışma, doğal dünya, onun sakinleri ve ikisine yönelik davranışımız hakkında hikayeler anlatarak çevre hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 

ENTRAPPED, 2018, EMILIO CRESCIANI

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Bununla birlikte, Yeryüzü Fotoğrafları  sergisi 2 Ağustos Pazartesi ile 25 Ağustos Çarşamba tarihleri ​​arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da yer aşan Royal Geographical Society’nin müzesinde sergiye alınacak.

MODERNISED SHEPHERD, 2015, DAN MILNER

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Kısa listeye alınan fotoğraflardan bir seçki ise  Forestry England ormanlarında gösterilecek. Yarışmanın kazananları Nisan 2022’de duyurulacak. 

EARLY CATCH, 2012, HOANG LONG LY

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CONTESTANTS WEARING WASTE PLASTIC WRAPPER COSTUMES WAITING FOR THE JUDGE’S VERDICT AT THE ‘ECO MODELO’ PAGEANT, 2019, IVAN RUPES

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WASTE-PAPER UMBRELLA, 2019, IVAN RUPES

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SLAPPING WATER TO NET FISH, 2019, JU SHEN LEE

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FRIEDMUNTS VALLEY, 2019, MATTHIAS JUNG

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FRIEDMUNTS VALLEY, 2021, MATTHIAS JUNG

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A RIGHT TO AN EDUCATION, 2013, ROSIE HALLAM

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A RIGHT TO AN EDUCATION, 2013, ROSIE HALLAM

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A RIGHT TO AN EDUCATION, 2013, ROSIE HALLAM

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YER KATEGORİSİ

HALF DOME IN WINTER NO. 3, 2021, EDWARD BATEMAN

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HENNINGSVAER COLORFUL PAINTED VILLAGE, 2018, FRANCESCO SALVAGGIO

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WILD POWER 10, 2020, SUE JUGNARAIN

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SUBMERGED LANDSCAPES, SEAWEED DEVELOPER, 2021, MELANIE KING

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MAGIC TREE, 2018, YEVHEN SAMUCHENKO

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FOGGY OCEAN ISLAND, 2017, YEVHEN SAMUCHENKO

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DOĞA KATEGORİSİ

BLUE POOL, 2020, MARKUS VAN HAUTEN

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COFFEE OR TEA STUDY 2, 2018, YI SUN

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KOLMANSKOP, 2014, ROMAIN VEILLON

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DRYS, 2020, JOANNA COHN

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LOST CANVAS, 2014, ROMAIN VEILLON

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STONE MAP, 2020, JOANNA COHN

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SANDS OF TIME, 2014, ROMAIN VEILLON

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REQUIEM FOR FILAMENTOUS ALGAE 3, 2021, YAARA GUR ARIE

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REQUIEM FOR FILAMENTOUS ALGAE 2, 2019, YAARA GUR ARIE

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DEĞİŞEN ORMANLAR

THE PATH, 2020, DAVID RIPPIN

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GHOST WOOD, 2020, DAVID RIPPIN

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MOTHER TREES, 2020, ELISABETTA ZAVOLI

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FIRE AND LIFE, 2021, AMAAN ALI

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FLIGHT OF THE BROWN LONG-EARED BAT, 2012, INSTAR

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FLIGHT OF THE BROWN LONG-EARED BAT, 2012, INSTAR
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BEFORE & AFTER CAYCUSE 1, 2020, TJ WATT

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BEFORE & AFTER CAYCUSE 2, 2020, TJ WATT

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BEFORE & AFTER CAYCUSE 5, 2020, TJ WATT

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BEFORE & AFTER CAYCUSE 6, 2020, TJ WATT

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FOREST LIKE GARDENS, 2021, ROBERTO BUENO

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KATEGORİSİ

CLIMATE SMART FISHERMAN, 2021, ANTHONY ONYANGO

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ANTONIO'S ORCHARD, 2019, MARIA CRISTINA LOPEZ

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ARREST, 2019, CHRIS JERREY

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CARNIVAL OF CORRUPTION, 2020, CHRIS JERREY

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PV FLOATING TECHNOLOGY, 2020, KARINA CASTRO
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SOLAR POWER PLANT ENERGY, 2020, KARINA CASTRO

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IRONBRIDGE GORGE #2, 2019, LUKE O'DONOVAN

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IRONBRIDGE GORGE #4, 2019, LUKE O'DONOVAN

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001 THE SEA MOVES US, THE SEA MOVES (FUVEMEH GHANA), 2020, ANTONIO PEREZ

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003 THE SEA MOVES US, THE SEA MOVES (FUVEMEH GHANA), 2020, ANTONIO PEREZ

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MOTHERS OF NATURE, 2018, SCOTT SALT

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MOTHERS OF NATURE, 2018, SCOTT SALT

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006 THE SEA MOVES US, THE SEA MOVES (FUVEMEH GHANA), 2020, ANTONIO PEREZ

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