Küresel ısınma tüm çıplaklığıyla ortaya konuldu: Yeryüzü Fotoğrafları 2021’in (Earth Photography 2021) yarışmacıları belli oldu

ntv.com.tr 11.08.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 11:17
Coğrafya ile ilgili bilim dallarının gelişmesi amacıyla kurulan Kraliyet Coğrafya Topluluğu ve ormanlar ile doğal yaşamın korunması için çalışan Forestry England’ın düzenlediği Yeryüzü Fotoğrafları 2021'de (Earth Photography 2021) yarışacak adaylar belli oldu.
COVID HOLIDAYS 1, 2020, ASHLEY CHAPLIN
"İnsan", "Yer", "Doğa", "Değişen Ormanlar" ve "İklim Değişikliğ"i olmak üzere 5 kategoride düzenlenen yarışmada 30'u aşkın sanatçının 52 fotoğrafı finale kaldı.
BALANCING ACT ALL DAY LONG, 2019, JU SHEN LEE
Uluslararası yarışma, doğal dünya, onun sakinleri ve ikisine yönelik davranışımız hakkında hikayeler anlatarak çevre hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
ENTRAPPED, 2018, EMILIO CRESCIANI
Bununla birlikte, Yeryüzü Fotoğrafları sergisi 2 Ağustos Pazartesi ile 25 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da yer aşan Royal Geographical Society’nin müzesinde sergiye alınacak.
MODERNISED SHEPHERD, 2015, DAN MILNER
Kısa listeye alınan fotoğraflardan bir seçki ise Forestry England ormanlarında gösterilecek. Yarışmanın kazananları Nisan 2022’de duyurulacak.
EARLY CATCH, 2012, HOANG LONG LY
CONTESTANTS WEARING WASTE PLASTIC WRAPPER COSTUMES WAITING FOR THE JUDGE’S VERDICT AT THE ‘ECO MODELO’ PAGEANT, 2019, IVAN RUPES
WASTE-PAPER UMBRELLA, 2019, IVAN RUPES
SLAPPING WATER TO NET FISH, 2019, JU SHEN LEE
FRIEDMUNTS VALLEY, 2019, MATTHIAS JUNG
FRIEDMUNTS VALLEY, 2021, MATTHIAS JUNG
A RIGHT TO AN EDUCATION, 2013, ROSIE HALLAM
A RIGHT TO AN EDUCATION, 2013, ROSIE HALLAM
A RIGHT TO AN EDUCATION, 2013, ROSIE HALLAM
HALF DOME IN WINTER NO. 3, 2021, EDWARD BATEMAN
HENNINGSVAER COLORFUL PAINTED VILLAGE, 2018, FRANCESCO SALVAGGIO
WILD POWER 10, 2020, SUE JUGNARAIN
SUBMERGED LANDSCAPES, SEAWEED DEVELOPER, 2021, MELANIE KING
MAGIC TREE, 2018, YEVHEN SAMUCHENKO
FOGGY OCEAN ISLAND, 2017, YEVHEN SAMUCHENKO
BLUE POOL, 2020, MARKUS VAN HAUTEN
COFFEE OR TEA STUDY 2, 2018, YI SUN
KOLMANSKOP, 2014, ROMAIN VEILLON
DRYS, 2020, JOANNA COHN
LOST CANVAS, 2014, ROMAIN VEILLON
STONE MAP, 2020, JOANNA COHN
SANDS OF TIME, 2014, ROMAIN VEILLON
REQUIEM FOR FILAMENTOUS ALGAE 3, 2021, YAARA GUR ARIE
REQUIEM FOR FILAMENTOUS ALGAE 2, 2019, YAARA GUR ARIE
THE PATH, 2020, DAVID RIPPIN
GHOST WOOD, 2020, DAVID RIPPIN
MOTHER TREES, 2020, ELISABETTA ZAVOLI
FIRE AND LIFE, 2021, AMAAN ALI
FLIGHT OF THE BROWN LONG-EARED BAT, 2012, INSTAR
BEFORE & AFTER CAYCUSE 1, 2020, TJ WATT
BEFORE & AFTER CAYCUSE 2, 2020, TJ WATT
BEFORE & AFTER CAYCUSE 5, 2020, TJ WATT
BEFORE & AFTER CAYCUSE 6, 2020, TJ WATT
FOREST LIKE GARDENS, 2021, ROBERTO BUENO
CLIMATE SMART FISHERMAN, 2021, ANTHONY ONYANGO
ANTONIO'S ORCHARD, 2019, MARIA CRISTINA LOPEZ
ARREST, 2019, CHRIS JERREY
CARNIVAL OF CORRUPTION, 2020, CHRIS JERREY
SOLAR POWER PLANT ENERGY, 2020, KARINA CASTRO
IRONBRIDGE GORGE #2, 2019, LUKE O'DONOVAN
IRONBRIDGE GORGE #4, 2019, LUKE O'DONOVAN
001 THE SEA MOVES US, THE SEA MOVES (FUVEMEH GHANA), 2020, ANTONIO PEREZ
003 THE SEA MOVES US, THE SEA MOVES (FUVEMEH GHANA), 2020, ANTONIO PEREZ
MOTHERS OF NATURE, 2018, SCOTT SALT
MOTHERS OF NATURE, 2018, SCOTT SALT
006 THE SEA MOVES US, THE SEA MOVES (FUVEMEH GHANA), 2020, ANTONIO PEREZ