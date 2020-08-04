Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

TÜM SALGIN HASTALIKLARIN TOPLAMINDAN DAHA YÜKSEK

Bilim insanları gezegeni ısıtan gazları engellemek için çok az şey yapılan yüksek emisyonlu bir senaryoda, küresel ölüm oranlarının yüzyılın sonunda 100 bin kişi başına 73’e yükseleceğini hesapladı. Bu rakam, tüberküloz, HIV / AIDS, sıtma, dang, ebola ve yeni tip corona virüs de olmak üzere üzere tüm bulaşıcı hastalıklardan gelen mevcut ölümlerinden daha yüksek bir rakama tekabül ediyor.