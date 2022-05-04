Küresel ısınma ve nüfus artışı nedeniyle 5 ülkeden başkentini taşıma kararı

HAYALET BAŞKENTLER

Endonezya, Mısır ve Güney Kore gibi Ekvator Ginesi ve ada ülkesi Montserrat da başkentlerini taşıma kararı alan ülkelerden. Ancak bu iki ülkenin ortak özelliği ya planlanan başkentin ya da şu anki başkentin hayalet şehir olması.



Montserrat'ın başkenti Plymouth, adanın yarısıyla birlikte 1995 ve 1997'de patlayan Soufriere Hills Yanardağı'nın lavları, külleri ve çamurları altında kaldı. Kentte yaşayan 4 bin kişi ile birlikte 7 bin kişi evsiz kalırken bunların önemli bir kısmı diğer Karayip adaları ile İngiltere'ye göç etti.



Bugün 17. yüzyıldan kalma koloni dönemi eserlerinin de küller altında kaldığı Plymouth hala Montserrat'ın resmi başkenti olsa da fiili başkent adanın kuzeyindeki 1000 nüfuslu Brades şehri.