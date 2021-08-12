Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var?

ABD'den Sibirya'ya, Türkiye'den Brezilya'daki Amazon ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınları ve sellerle mücadele küresel çapta devam ediyor. Bilim insanları, bu yıl görülen orman yangınları ve diğer aşırı doğa olaylarının daha önceki yılların ortalamasından çok daha şiddetli olduğunu ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Peki küresel ısınma, tüm dünyadaki orman yangınlarının sayısını bir anda nasıl artırdı?

ntv.com.tr - AFP - Reuters 12.08.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:02

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 1

YÜKSEK SICAKLIKLAR ABD’Yİ SERT VURDU

ABD'nin batısındaki bazı bölgelerde bu yıl rekor kıran sıcaklıklar görüldü ve bu sıcaklıklar - şiddetli kuraklık koşullarıyla birlikte onlarca büyük orman yangınını tetikledi

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 2

SON BEŞ YILA GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA ALAN YANDI?

California eyaletinde, bu yıl şimdiye kadar, beş yıllık ortalamaya kıyasla orman yangınları tarafından iki kat daha fazla alan yandı.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 3

"REKOR KIRAN YENİ BİR YANGIN SEZONUNA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Washington Üniversitesi Çevre ve Orman Bilimleri Okulu'ndan Dr Susan Prichard, "Rekor kıran sıcak hava dalgalarının ardından şimdi California'da korktuğumuz yangınlar yaşıyoruz. Ormanların  son yıllarda Kasım ayına kadar yandığını düşünürsek, korkarım başka bir rekor kıran yangın sezonu için hazır olabiliriz” dedi.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 4

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 3, 5 milyon dönümden fazla alan yandı. Bu rakam geçen yıla göre bir milyon daha fazla. Bununla birlikte, küresel ısınma, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor.

Dr Prichard, "Artan yıldırım ve kuvvetli rüzgarlar dahil olmak üzere aşırı yangın hava olayları, küresel ısınma altında da daha yaygın hale geliyor" dedi.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 5

TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ YANGINLAR YAŞANDI

Türkiye'deki orman yangınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'tarihinin en kötüsü' olarak niteledi. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 6

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine göre, Türkiye’de  bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 175 bin hektar alan yandı. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 7

Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribat, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğü belirlendi. Yanan alanlar ise yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğünde…

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 8

YILLIK ORTALAMANIN SEKİZ KATINDAN DAHA FAZLA

Uzmanların bildirdiğine göre,  çıkan orman yangınları yılın bu zamanı için ortalamanın sekiz katından daha fazla. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 9

DR. YUSUF SERENGİL: AKDENİZ'DE ORTALAMA SICAKLIĞIN ÜZERİNDE BİR TEMMUZ AYI YAŞANDI

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Dr. Yusuf Serengil, "Akdeniz bölgesi genelinde çok kötü bir yıl. Bunun, bölgedeki ortalamanın üzerinde bir sıcak Temmuz'dan kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.
Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 10

YUNANİSTAN’DAKİ AKTİF ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Yunanistan DA BU YIL rekor kıran orman yangınları gördü. Ülkede ortalamadan 12 kat daha fazla arazi yandı. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 11

Bu yıkımın çoğu, Yunanistan'ın Eğriboz adasındaki orman yangınlarından kaynaklandı ve 2 binden fazla kişi deniz yoluyla tahliye edildi. Mora bölgesinde, Kalamata ve Patras şehirleri arasında da ise aktif orman yangınları hala devam ediyor. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 12
29 Temmuz'dan bu yana ülkede 93 bin 700 hektardan fazla alan yanarken en fazla Eğriboz adası etkilendi.
Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 13
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine (EFFIS) göre, Eğriboz’da  49 bin 700 hektar alan yanarken, yangınlarda üç kişi hayatını kaybetti. Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, termometrelerin birçok yerde 40 santigrat dereceyi aştığını ve birkaç gün içinde ülkede en az  586 yangın çıktığını söyledi.
Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 14

SİBİRYA ALEVLER İÇİNDE 

Orman yangınlarından çıkan yoğun duman, Sibirya'nın bazı bölgelerini kapladı ve uydular, dumanların Kuzey Kutup Dairesi ve ötesine sürüklendiğini izledi.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 15

Bununla birlikte Sibirya'daki yangınlar her yaz güneyde, Çin-Moğolistan sınırı etrafında başlıyor ve yavaş yavaş kuzeye taşınıyordu.  Ancak, bu yaz yangınlar, kayıtlı tarihte ilk kez Sibirya'dan gelen dumanın kayıtlı tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 16

Aynı zamanda, Sukachev Orman Enstitüsü verilerine göre, Sibirya'da son on yılda (2011-2020) ortalama yanan alan bir öncekinin iki katından daha fazla.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 17

Öte yandan, dünyanın en soğuk bölgesi olarak bilinen Sibirya’nın kuzeydoğusundaki Yakutistan da Haziran ortasından bu yana şiddetli yangınlarla karşı karşıya bulunuyor. Bu tür yüksek yoğunluklu yangınlar ise daha fazla karbondioksiti çevreye yayıyor.  

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 18

Bu yıl Yakutistan’daki yangınlardan salınan karbon hacmi, son yıllardan çok daha fazla.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 19
Bilim insanları, Sibirya'nın kuzey kesimlerindeki daha sıcak ve kuru koşulların yangın riskini artırdığını söylüyor. Bu insan kaynaklı iklim değişikliği, bölgedeki aşırı yangınların ana nedenini oluşturuyor.
Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 20

AMAZON ORMANLARINDA NELER OLUYOR?

Ormansızlaşma ve tarımla bağlantılı yangınlar bu değerli ekosistemi tehdit ettiği için bilim insanları dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarını yakından izliyor.  

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 21

Ağustos ve Eylül aylarında en yüksek seviyeye ulaşma eğiliminde olan yıllık yangın mevsimini şu anda başlama aşamasında bulunuyor. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 22

Tropikal ekolojist Dr. Michelle Kalamandeen tarafından analiz edilen uydu verilerine göre, 2021'de şimdiye kadar yanan alan geçen yıldan daha az. Ancak ekinleri ve sığırları yetiştirmek için kullanılan geniş bir otlak veya savan olan Cerrado’da, yangınlardan etkilenen arazide bir artış gördü.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 23

2020'de, yangınlar özellikle Mato Grosso ve Pará eyaletlerinde olduğu gibi Amazon'un güney ucunda yıkıcıydı. Burada orman, yangına daha meyilli savanlarla buluşuyor.

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 24

KURAKLIK DAHA BÜYÜK YANGINLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

ABD’de yer alan Arkansas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kátia Fernandes, mevcut koşulların ve yağmur tahminlerinin Amazonlarda büyük yangınların görülebileceğini gösterdiğini söyledi. 

Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var? - 25

Prof. Dr.  Fernandes’e göre, bu durum insan faaliyetlerinin yanı sıra küresel ısınmanın Amazonlar üzerindeki etkisinin de önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fernandes, “Kuru mevsimin uzunluğunun arttığına ve küresel ısınmanın şiddetlendirdiği doğal değişkenlik nedeniyle şiddetli kuraklıkların daha sık meydana geldiğine dair artan kanıtlar mevcut” diye konuştu. 

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