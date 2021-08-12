Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var?

ntv.com.tr - AFP - Reuters 12.08.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:02
ABD'nin batısındaki bazı bölgelerde bu yıl rekor kıran sıcaklıklar görüldü ve bu sıcaklıklar - şiddetli kuraklık koşullarıyla birlikte onlarca büyük orman yangınını tetikledi
California eyaletinde, bu yıl şimdiye kadar, beş yıllık ortalamaya kıyasla orman yangınları tarafından iki kat daha fazla alan yandı.
Washington Üniversitesi Çevre ve Orman Bilimleri Okulu'ndan Dr Susan Prichard, "Rekor kıran sıcak hava dalgalarının ardından şimdi California'da korktuğumuz yangınlar yaşıyoruz. Ormanların son yıllarda Kasım ayına kadar yandığını düşünürsek, korkarım başka bir rekor kıran yangın sezonu için hazır olabiliriz” dedi.
ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 3, 5 milyon dönümden fazla alan yandı. Bu rakam geçen yıla göre bir milyon daha fazla. Bununla birlikte, küresel ısınma, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor.
Dr Prichard, "Artan yıldırım ve kuvvetli rüzgarlar dahil olmak üzere aşırı yangın hava olayları, küresel ısınma altında da daha yaygın hale geliyor" dedi.
Türkiye'deki orman yangınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'tarihinin en kötüsü' olarak niteledi.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine göre, Türkiye’de bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 175 bin hektar alan yandı.
Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribat, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğü belirlendi. Yanan alanlar ise yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğünde…
Uzmanların bildirdiğine göre, çıkan orman yangınları yılın bu zamanı için ortalamanın sekiz katından daha fazla.
Yunanistan DA BU YIL rekor kıran orman yangınları gördü. Ülkede ortalamadan 12 kat daha fazla arazi yandı.
Bu yıkımın çoğu, Yunanistan'ın Eğriboz adasındaki orman yangınlarından kaynaklandı ve 2 binden fazla kişi deniz yoluyla tahliye edildi. Mora bölgesinde, Kalamata ve Patras şehirleri arasında da ise aktif orman yangınları hala devam ediyor.
Orman yangınlarından çıkan yoğun duman, Sibirya'nın bazı bölgelerini kapladı ve uydular, dumanların Kuzey Kutup Dairesi ve ötesine sürüklendiğini izledi.
Bununla birlikte Sibirya'daki yangınlar her yaz güneyde, Çin-Moğolistan sınırı etrafında başlıyor ve yavaş yavaş kuzeye taşınıyordu. Ancak, bu yaz yangınlar, kayıtlı tarihte ilk kez Sibirya'dan gelen dumanın kayıtlı tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı.
Aynı zamanda, Sukachev Orman Enstitüsü verilerine göre, Sibirya'da son on yılda (2011-2020) ortalama yanan alan bir öncekinin iki katından daha fazla.
Öte yandan, dünyanın en soğuk bölgesi olarak bilinen Sibirya’nın kuzeydoğusundaki Yakutistan da Haziran ortasından bu yana şiddetli yangınlarla karşı karşıya bulunuyor. Bu tür yüksek yoğunluklu yangınlar ise daha fazla karbondioksiti çevreye yayıyor.
Bu yıl Yakutistan’daki yangınlardan salınan karbon hacmi, son yıllardan çok daha fazla.
Ormansızlaşma ve tarımla bağlantılı yangınlar bu değerli ekosistemi tehdit ettiği için bilim insanları dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarını yakından izliyor.
Ağustos ve Eylül aylarında en yüksek seviyeye ulaşma eğiliminde olan yıllık yangın mevsimini şu anda başlama aşamasında bulunuyor.
Tropikal ekolojist Dr. Michelle Kalamandeen tarafından analiz edilen uydu verilerine göre, 2021'de şimdiye kadar yanan alan geçen yıldan daha az. Ancak ekinleri ve sığırları yetiştirmek için kullanılan geniş bir otlak veya savan olan Cerrado’da, yangınlardan etkilenen arazide bir artış gördü.
2020'de, yangınlar özellikle Mato Grosso ve Pará eyaletlerinde olduğu gibi Amazon'un güney ucunda yıkıcıydı. Burada orman, yangına daha meyilli savanlarla buluşuyor.
ABD’de yer alan Arkansas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kátia Fernandes, mevcut koşulların ve yağmur tahminlerinin Amazonlarda büyük yangınların görülebileceğini gösterdiğini söyledi.
Prof. Dr. Fernandes’e göre, bu durum insan faaliyetlerinin yanı sıra küresel ısınmanın Amazonlar üzerindeki etkisinin de önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Fernandes, “Kuru mevsimin uzunluğunun arttığına ve küresel ısınmanın şiddetlendirdiği doğal değişkenlik nedeniyle şiddetli kuraklıkların daha sık meydana geldiğine dair artan kanıtlar mevcut” diye konuştu.