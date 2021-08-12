Küresel ısınma ve orman yangınları arasında nasıl bir ilişki var?

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 3, 5 milyon dönümden fazla alan yandı. Bu rakam geçen yıla göre bir milyon daha fazla. Bununla birlikte, küresel ısınma, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor.

Dr Prichard, "Artan yıldırım ve kuvvetli rüzgarlar dahil olmak üzere aşırı yangın hava olayları, küresel ısınma altında da daha yaygın hale geliyor" dedi.