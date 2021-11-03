Küresel ısınmanın çözümü balinalar mı?

NÜFUSLARININ 3'TE İKİSİNDEN FAZLASI YOK OLDU

Bu araştırmalara rağmen balinaları korumak, insanların tarihsel olarak iyi olduğu bir şey değil.

Binlerce yıllık endüstriyel balina avcılığı döneminde milyonlarca balina öldürülürken 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, et, yağ ve diğer ürünleri için deniz devlerinin nüfusları yüzde 66 ila 90 oranında yok oldu.